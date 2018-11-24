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ФОТОРЕПОРТАЖ: В реконструкции битвы на Березине 1812 года приняли участие более 600 человек

25.11.2018 17:32 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: В реконструкции битвы на Березине 1812 года приняли участие более 600 человек

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25 ноября во время международного фестиваля "Березина-2018" состоялась реконструкция сражения Российской императорской армии с армией Наполеона. В зрелищной битве приняли участие военно-исторические клубы и объединения, специализирующиеся на реконструкции костюма, вооружения, доспехов и снаряжения XIX века - 600 униформистов, 110 всадников и артиллерия.-0-

Фото Егора Павлющика

ФОТОРЕПОРТАЖ: В реконструкции битвы на Березине 1812 года приняли участие более 600 человек

 
Теги: Минск
 
 
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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25 ноября во время международного фестиваля "Березина-2018" состоялась реконструкция сражения Российской императорской армии с армией...
 
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