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В Мостовском районе пожарный извещатель спас пенсионера

26.11.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел в минувшую субботу в деревне Лихиничи Мостовского района. Сообщение о пожаре деревянного дома, в котором проживает 61- летний пенсионер,  поступило около 4 утра. 
 
 
Со слов пострадавшего, накануне вечером он поужинал, выпил, прилег и закурил. Проснулся от звукового сигнала пожарного извещателя, вышел во двор и позвонил в милицию. Информация о пожаре из РОВД сразу же поступила спасателям. 
 
 
  – В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и личные вещи хозяина, – сообщили в областном управлении МЧС, –  основная рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина. 
 
 
 
 В Мостовском районе в текущем году это четвертый случай, когда благодаря сработке извещателя люди спасаются от гибели при пожаре. В области благодаря АПИ спасен 21 человек.
 
 
 
 
 
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Инцидент произошел в минувшую субботу в деревне Лихиничи Мостовского района. Сообщение о пожаре деревянного дома, в котором проживает 61- летний пенсионер, ...
 
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