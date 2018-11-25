В Мостовском районе пожарный извещатель спас пенсионера

Инцидент произошел в минувшую субботу в деревне Лихиничи Мостовского района. Сообщение о пожаре деревянного дома, в котором проживает 61- летний пенсионер, поступило около 4 утра.

Со слов пострадавшего, накануне вечером он поужинал, выпил, прилег и закурил. Проснулся от звукового сигнала пожарного извещателя, вышел во двор и позвонил в милицию. Информация о пожаре из РОВД сразу же поступила спасателям.

– В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и личные вещи хозяина, – сообщили в областном управлении МЧС, – основная рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.

В Мостовском районе в текущем году это четвертый случай, когда благодаря сработке извещателя люди спасаются от гибели при пожаре. В области благодаря АПИ спасен 21 человек.