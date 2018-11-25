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В деревне под Мостами автомобиль врезался в забор дома: водитель в реанимации

26.11.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел в Мостовском районе в направлении деревни Глядовичи. «Форд» двигался со стороны автодороги Гродно-Ружаны-Ивацевичи. 
 
За рулем автомобиля был водитель, лишенный прав на три года.  На прямом участке дороги в деревне Дубровляны он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дома и каркас теплицы.
 
– В ходе следствия установлено, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. После ДТП его поместили в реанимационное отделение областной больницы, – сообщили в ГАИ региона. – Пассажир не пострадал.
 
По факту ДТП проводится проверка.
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Инцидент произошел в Мостовском районе в направлении деревни Глядовичи. «Форд» двигался со стороны автодороги Гродно-Ружаны-Ивацевичи.
 
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