В деревне под Мостами автомобиль врезался в забор дома: водитель в реанимации

Инцидент произошел в Мостовском районе в направлении деревни Глядовичи. «Форд» двигался со стороны автодороги Гродно-Ружаны-Ивацевичи.

За рулем автомобиля был водитель, лишенный прав на три года. На прямом участке дороги в деревне Дубровляны он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дома и каркас теплицы.

– В ходе следствия установлено, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. После ДТП его поместили в реанимационное отделение областной больницы, – сообщили в ГАИ региона. – Пассажир не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.