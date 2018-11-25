Кочанова представила депутатам нового руководителя Минска

Наталья Кочанова. Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Минского городского Совета сегодня на внеочередной сессии утвердили Анатолия Сивака в должности председателя Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверена, что по своим человеческим и профессиональным качествам Минск получит надежного руководителя, который сделает все для того, чтобы придать динамизм развитию города и вывести его на достойный уровень", - сказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова, представляя нового председателя горисполкома.

Она отметила, что Анатолий Сивак хорошо знает белорусскую столицу, поскольку работал помощником Президента - инспектором по Минску. Его отличает высокая ответственность к порученному делу, умение работать с людьми, принципиальность в принятии решений.

Наталья Кочанова также поблагодарила за работу Андрея Шорца, который до этого возглавлял горисполком и внес значимый вклад в развитие города, пожелала ему успехов и удачи в новой должности.

/Будет дополнено/.-0-