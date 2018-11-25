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Кочанова представила депутатам нового руководителя Минска
26.11.2018 19:11 — Новости регионов | БелТА
Наталья Кочанова. Фото из архива
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Минского городского Совета сегодня на внеочередной сессии утвердили Анатолия Сивака в должности председателя Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
"Уверена, что по своим человеческим и профессиональным качествам Минск получит надежного руководителя, который сделает все для того, чтобы придать динамизм развитию города и вывести его на достойный уровень", - сказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова, представляя нового председателя горисполкома.
Она отметила, что Анатолий Сивак хорошо знает белорусскую столицу, поскольку работал помощником Президента - инспектором по Минску. Его отличает высокая ответственность к порученному делу, умение работать с людьми, принципиальность в принятии решений.
Наталья Кочанова также поблагодарила за работу Андрея Шорца, который до этого возглавлял горисполком и внес значимый вклад в развитие города, пожелала ему успехов и удачи в новой должности.
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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Минского городского Совета сегодня на внеочередной сессии утвердили Анатолия Сивака в должности председателя...
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