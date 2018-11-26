Движение на участках пр.Победителей в Минске сегодня ограничат

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта на некоторых участках проспекта Победителей в Минске сегодня с 10.00 до 15.00 будет ограничено, сообщили БЕЛТА в ГАИ Минска.

Ограничение введут в связи с передвижением по городу зарубежных делегаций.

В ГАИ просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и способа передвижения.-0-