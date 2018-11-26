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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Минска требует детальной проработки - Сивак
27.11.2018 11:37 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Минска требует более детальной проработки. Такое мнение высказал сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.
"Этот вопрос необходимо детально проработать. И только тогда принимать окончательное решение", - сказал Анатолий Сивак.
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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Минска требует более детальной проработки. Такое мнение высказал...
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