Личные приемы дают возможность быть услышанными и понятыми - жительница Гомельского района

27 ноября, Речица /Корр. БЕЛТА/. Личные приемы дают гражданам возможность высказаться о тех проблемах, которые волнуют, и быть услышанными и понятыми. Таким мнением сегодня по итогам личного приема граждан в Речицком райисполкоме помощником Президента - инспектором по Гомельской области Юрием Шулейко в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась жительница деревни Грабовка Гомельского района Нелли Мельникова.

Ее семья ведет подсобное хозяйство. Некоторое время назад сельчане пользовались "брошенными" землями. "Незаконно, - призналась Нелли Мельникова. - Однако так поступали не только мы". Затем земли изъяли. Обратилась, чтобы выделили другой участок - 16 соток через дорогу от дома. Семья планировала провести там залужение для выпаса коров. Однако на этот надел есть еще претендент.

По этому вопросу выезжала на место комиссия, над его решением работает областная землеустроительная служба. "Людям надо предложить различные варианты, - сказал Юрий Шулейко. - Если человек хочет обрабатывать землю, ему нужно предоставить такую возможность". Он подчеркнул, что решение вопроса должно лежать в правовом поле, при этом важно учесть все факторы.

"Считаю, что такие личные приемы очень важны, - подчеркнула Нелли Мельникова. - Они позволяют человеку высказаться, быть услышанным и понятым. Я очень волновалась, однако помощник Президента внимательно выслушал, понял суть моего вопроса. Это для меня очень много значит".

С вопросом о трудоустройстве обратилась на прием Валентина Гризунова из Речицы. В прошлом году после закрытия одного из учреждений культуры в Озерщине женщину сократили - она работала уборщицей. Заявительнице предложили несколько вакансий, к примеру, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. В этом году женщине исполнилось 55 лет. "Как можно перед пенсией переквалифицироваться, взять в руки молоток, топор, стеклорез и учиться забивать гвозди, менять электропровода, крышу?" - недоумевает жительница райцентра. Юрий Шулейко поручил решить проблему в ближайшее время.

Звучали на приеме и предложения. Так, житель Речицы Валерий Лемешко поделился своими задумками об организации в районе выпуска машин: пикапов, магистральных тягачей и т.д.

В целом сегодня на личный прием к помощнику Президента обратились десять жителей региона. Еще девять человек задали свои вопросы во время прямой телефонной линии. Так, у одного из жителей Речицы давние проблемы со зрением. Он поинтересовался, почему в районе нет стационарного офтальмологического отделения. Как было разъяснено, в настоящее время в структуру лор-отделения райбольницы включены 10 офтальмологических койко-мест. В отделении проведен ремонт, в достаточном количестве инструментарий, штат больницы укомплектован специалистами данного профиля.

По некоторым озвученным во время прямой линии вопросам, в частности, касающимся появления плесени и грибка в одной из квартир по улице Рокоссовского, состояния перехода на перекрестке в районе улицы Горького райцентра, по поручению помощника Президента выехали группы специалистов, которые на месте детально изучили ситуацию для принятия дальнейших решений.

Подводя итоги общения с жителями области, Юрий Шулейко отметил, что поднятые гражданами темы были всесторонние. "Практические все вопросы, которые поступили, решаемы. Для разрешения некоторых из них просто нужно время, чтобы завершить определенные процедуры", - сказал помощник Президента.

Также Юрий Шулейко подчеркнул, что есть вопросы, которые должны быть в центре внимания каждого руководителя. Это касается работы с ветеранами Великой Отечественной войны. Помощник Президента акцентировал внимание, что в каждом районе каждый ветеран должен быть всемерно окружен заботой и вниманием. Важно не только детально знать их бытовые условия, но и оказывать максимальную поддержку во всех вопросах. После прямой линии помощник Президента посетил и пообщался в Речице с ветераном Сергеем Михайловичем Римшей.-0-