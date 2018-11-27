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Дубровенские педагоги приняли участие в областном семинар-фестивале молодых специалистов «Перспектива»

28.11.2018 — | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Дубровенские педагоги приняли участие в областном семинар-фестивале молодых специалистов «Перспектива»

В Витебске прошел областной семинар-фестиваль молодых специалистов «Перспектива». В этом году фестиваль объединил 190 педагогов, которые продемонстрировали свой творческий потенциал. Среди них — команда молодых педагогов Дубровенского района «Путь к успеху».
В состав команды вошли Екатерина Ивкина, Ольга Злепушкова, Кристина Алексеенко учителя средней школы №1; Игорь Коровико, учитель Добрынской детский сад-средней школы; Алина Кузьменкова, Наталья Сподоба, Полина Левтерова, учителя Будской детский сад-средней школы; Наталья Черноморцева, Карина Драгель, Екатерина Малевич, учителя средней школы №2. Все они преподают разные предметы: белорусский язык и литературу, иностранные языки, биологию, физкультуру, работают в начальных классах. Руководителем команды выступила Наталья Завьялова, заведующий учебно-методическим кабинетом отдела по образованию Дубровенского райисполкома.


Дубровенские педагоги приняли участие в областном семинар-фестивале молодых специалистов «Перспектива»

Семинар-фестиваль проходил в три этапа, в каждом из которых команда «Путь к успеху» показала свои профессиональные, лидерские и организаторские навыки.
В первом этапе педагоги представили презентацию своей команды в форме агитбригады, где молодые специалисты проявили командный дух, сплоченность, а главное, показали любовь к своей профессии. Во втором туре — сразились с командами других районов области в педагогическом брейн-ринге.


Дубровенские педагоги приняли участие в областном семинар-фестивале молодых специалистов «Перспектива»

На следующий день фестиваля молодым учителям посчастливилось встретиться с лучшими педагогами области.
Мастер-классы победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», членов областного клуба «Признание» позволили молодым педагогам взять на вооружение самое лучшее и прогрессивное.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске прошел областной семинар-фестиваль молодых специалистов «Перспектива». В этом году фестиваль объединил 190 педагогов, которые продемонстрировали свой...
 
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