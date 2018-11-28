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Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины

29.11.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Старинные замки и увлекательные музеи, уголки нетронутой природы и масштабные гидротехнические сооружения, древние храмы, монастыри и родовые усадьбы… Гродненщина – уникальный регион, каждый ее уголок может похвастать разнообразием архитектурных и исторических памятников, сооружений, оригинальных достопримечательностей. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают к нам, чтобы воочию увидеть красоту здешних мест, восхититься потрясающими видами и шедеврами архитектуры. Какие достопримечательности вошли в этом году в топ самых посещаемых мест в области, рассказали в управлении культуры облисполкома. 

1.Мирский замок 

Величественное сооружение, возведенное в 20-е годы XVI века магнатом Юрием Ильиничем, занимает первую строчку в рейтинге. Ежегодно музей «Замковый комплекс «Мир» принимает свыше 300 тысяч туристов. В этом году здесь в торжественной обстановке встречали юбилейного 2-миллионного туриста. Именно столько гостей посетило замок с момента, когда он получил статус самостоятельного музея (до этого – филиал Национального художественного музея Беларуси), то есть с 2011 года. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Мирский замок – одна из важнейших туристических достопримечательностей Беларуси. В 2000-м замок был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня здесь можно услышать экскурсии на русском, польском, китайском, немецком, английском, французском языках. Пройтись по залам самостоятельно, с экскурсоводом или воспользоваться аудиогидом, посвятить этому час или полдня. Ведь замковый комплекс «Мир» – это замок-музей с 39 полноценными экспозициями, земляными валами, живописными парками и пруд, церковью-усыпальницей князей Святополк-Мирских. Плюс к этому – развитая инфраструктура в самом замке: большой и малый конференц-залы, где нередко проходят мероприятия на высоком уровне, отель на 16 номеров, ресторан с блюдами старинной кухни. Сейчас белорусы по праву гордятся одним из красивейших замков Европы. И в Мир со всего мира едут гости. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

2.Старый и Новый замки в Гродно 

Где бы ни начал путешественник экскурсию по Гродно, дороги приведут его на берег Немана к стенам Старого и Нового замков. Именно со Старого замка, согласно истории, начинался город. Первое поселение на Замковой горе возникло еще в конце Х – начале ХІ вековВ ХІІ веке Гродно становится центром Городенского княжества, в ХІІІ веке – вошел в состав Великого княжества Литовского. Великий князь литовский Витовт после пожара 1398 года построил каменный замок. Гродно фактически стал второй столицей, а замок – великокняжеской резиденцией. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Ко времени правления Короля Польского и Великого князя Литовского Стефана Батория замок утратил свои оборонительные функции, и суровое готическое сооружение Витовта в 1580-х годах было перестроено архитектором Санти Гучи из Флоренции в роскошную резиденцию, выдержанную в ренессансном стиле. 

В 20-е годы прошлого столетия по инициативе известного ученого Юзефа Иодковского в замке появился музей. Сегодня это старейший музей в стране. Музейные экспозиции расскажут посетителям о значимых страницах истории Гродно и области, познакомят с природой принеманского края. Сейчас ком¬плекс Старого замка реставрируют. Согласно проекту, его восстановят таким, каким он был во времена Стефана Батория. 

На соседнем холме размещается Новый замок, построенный в 1734 – 1751 годах. Именно в Новом замке не раз вершилась история. В 1793 году здесь проходил «немой» сейм, утвердивший второй раздел Речи Посполитой, а осенью 1795 года последний король Речи Посполи¬той Станислав Август Понятовский подписал отречение от короны. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Сегодня в здании соседствуют историко-археологический музей и областная научная библиотека имени Ефима Карского – первая публичная библиотека на территории Беларуси, открытая в 1830 году. 

Старый и Новый замки – одни из самых популярных для посещения мест у путешественников, в том числе безвизовых туристов. С начала года экспозиции музеев посетили свыше 160 тысяч туристов со всех стран мира. 

3.Августовский канал 

Памятник гидротехнического зодчества – Августовский канал – уникальное место  не только для Гродненщины. В мире существуют только два подобных ему сооружения – Каледонский в Великобритании и Готский в Швеции. Строительство важнейшей транспортной артерии, которая соединила Неман и Вислу, началось в 1824 году. На канале на белорусско-польской территории были возведены 18 шлюзов, множество плотин и мостов. 



Сегодня Августовский канал – прекрасное место для активного отдыха, водного, пешеходного и велотуризма. Два года назад территория специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» вошла в безвизовую зону для посещения иностранцами. За это время изменилась и инфраструктура объекта. 

На шлюзе Домбровка, например, излюбленном месте отдыха для туристов, в бывшем домике судоходного смотрителя открылся музей Августовского канала, оборудован причал для судов, летом можно взять напрокат катамараны, лодки. А можно купить билет и созерцать окрестности с теплохода «Неман». Здесь часто проходят различные фестивали. Одни из самых любимых – фестиваль «Августовский канал в культуре трех народов», «Августовский канал приглашает друзей». 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

С введением безвизового режима изменился и порядок работы пункта упрощенного пропуска «Лесная – Рудавка» на белорусско-польской границе. На протяжении двух лет в сезон – с апреля по октябрь – он открыт ежедневно и работает не по заявительному принципу. В этом сезоне возможностью пересечь здесь границу пешком, на байдарках или велосипеде воспользовались свыше трех тысяч туристов. Всего же с начала года на Августовском канале побывали более 120 тысяч гостей

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

4.Коложская церковь 

Коложей называют Свято-Борисо-Глебскую церковь – древнейший действующий храм в стране, который по пра¬ву считается вершиной гродненской школы зодчества. Построен храм на правом берегу Немана в XII столетии во время правления гродненских князей Бориса и Глеба Всеволодковичей и освящен в честь их небесных покровителей. По другой версии, храм основали уже их дети. В церкви хранится чудотворный образ Матери Божией «Коложская», которая является покровительни¬цей и заступницей гродненского края. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

История Коложи полна перипетий, но на ее судьбу влияние оказала и природа. В результате трех оползней в XIX веке были утрачены южная и часть западной стены храма. С тех пор со стороны Не¬мана храм деревянный, с другой – каменный. 

Культовый памятник архитектуры XII века сейчас переживает очередной этап истории – ремонтный. Стены уже примерили новые «одежды» – заменили обшивку деревянной части церкви, обновили крышу, установили новые окна и двери. Прилегающая территория благоустроена, силуэт церкви подсветили десятком декоративных огней – теперь храмом можно любоваться и в вечернее время. Благоустройство не повлияло на поток туристов, стремящихся увидеть уникальный памятник архитектуры. С начала года с экскурсиями в Коложской церкви побывали свыше 100 тысяч туристов. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

5. Жировичский свято-успенский ставропигиальный монастырь и храм святого Архангела Михаила в Сынковичах 

Сразу два культовых сооружения разместились на этой строке рейтинга. Туристические фирмы, чтобы максимально насытить экскурсионную программу, часто включают их в один маршрут. Надо сказать, впечатления от таких поездок уникальные, впрочем, как и история этих храмов. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Свято-успенский ставропигиальный монастырь в Жировичах – главный духовный центр белорусского православия – в 2020 году готовится отметить сразу две знаковые даты: 550-летие явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие со дня основания монастыря. 

Пятисотлетняя история обители началась в тот день в далеком XV веке, когда пастушки подскарбия Великого княжества Литовского Александра Солтана увидели в ветвях дикой груши яркое сияние, которое излучал образ Матери Божией. Различные источники утверждают, что произошло это в 1470 году. А уже в 1520 году в Жировичах возник православный монастырь. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Главный монастырский храм – Свято-Успенский собор – возводился с 1613 по 1650 годы. По замыслу архитекторов устроен собор так, что алтарная часть храма находится как раз над тем местом, где росла когда-то груша, на которой была явлена икона. В иконостасе собора хранится главная святыня – образ Матери Божией Жировичской. В соборе есть и другие почитаемые иконы, многие из которых – с частицами мощей святых. 
В прошлом году монастырский комплекс прирос новым зданием – трапезными, архитектурный облик которых создавался по облику хозяйственных построек XVIII–XIX веков. 

Храм святого Архангела Михаила в Сынковичах уникален тем, что сохранился практически в первозданном виде. Считается, что храм-крепость был построен не позднее XV века. По легенде, история его связана с именем великого князя Витовта. В этих местах он скрывался от преследовавшего его князя Ягайлы. После того, как Витовт пришел к власти, он не забыл о полуразрушенном замке, в котором нашел убежище. Замок перестроили в церковь, а в 1407 году освятили. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Все, кто приезжает в Сынковичскую церковь, прислоняются к списку афонской чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица». Это действительно настоящее чудо. Копия имеет удивительную силу и творит чудеса, о которых можно прочесть в «Книге свидетельств чудес исцелений». Икона помогает исцелиться от онкологических заболеваний, пьянства и наркомании, других недугов. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

С каждым годом растет число паломников и туристов, стремящихся посетить эти места. Приезжают в храмы со всех уголков Беларуси, а также из России, Украины, Канады, Австралии, Японии и Сингапура. 

6. Лидский замок 

Если судить по количеству проведенных сотрудниками Лидского историко-художественного музея в этом году экскурсий по Лидскому замку, то с начала года сооружение посетили более 80 тысяч человек. А если учесть, что Лидский замок открыт для посещений круглый год, то число туристов смело можно увеличивать в разы.   

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

На протяжении почти семи веков жизнь Лиды связана с его главной исторической достопримечательностью – замком Гедимина. Князь Великого княжества Литовского начал строительство сооружения в 1323 году. Крепость нередко спасала жителей Лиды от набегов врагов. После того, как в1891 году центральная часть Лиды сильно пострадала при пожаре, камни юго-западной башни и части западной стены замка использовались для восстановления зданий, пострадавших от огня. 

В 1920 годы в замке начались первые реставрационные работы, спустя тридцать лет Лидская крепость вошла в список памятников архитектуры, взятых под охрану государства. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Замок привлекает путешественников не только богатой историей, но и уникальными рыцарскими турнирами, средневековыми забавами и театрализованными представлениями

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

7.Новогрудский замок 

Каждый, кто приезжает в Новогрудок, непременно поднимается на Замковую гору, чтобы увидеть величественные руины замка. Памятник архитектуры XIII века еще называют замком Миндовга. На протяжении столетий он прирастал башнями и разрастался в размерах. В 1253 году здесь прошла коронация князя Миндовга. Замок в Новогрудке неоднократно противостоял нападениям завоевателей: крестоносцев, татар, шведского войска.  Сегодня его все узнают по остаткам Костельной и Щитовой башен. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Туристы любят приезжать в это место, и не только потому, что с Замковой горы открывается потрясающий вид на окрестности. Здесь каждый год проходят рыцарские турниры, другие анимационные, интерактивные представления, фотовыставки и книжные презентации. Ежегодно замок посещают тысячи гостей. В этом году, например, как рассказали в Новогрудском историко-краеведческом музее, здесь побывали около 50 тысяч туристов не только из Беларуси, но и стран СНГ и Европы. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

8.Музей-усадьба М.-К. Огинского в Залесье 

С каждым годом все большую популярность у наших соотечественников и иностранных гостей приобретает музей-усадьба Михала Клеофаса Огинского в Залесье. Одна из причин, влекущих сюда туристов, – ощутить в полной мере дух эпохи XIX века. В усадьбе собраны антикварные экспонаты родом из XIX столетия: мебель, музыкальные инструменты, аксессуары, картины, посуда, которые позволяют не только показать колорит эпохи, но и создать эффект присутствия Огинского в усадьбе. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Усадьба, как и два столетия назад, теперь становится центром культурной и музыкальной  жизни. В этом году здесь побывали свыше 30 тысяч посетителей. В одном ряду с белорусами – гости из-за границы. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Особой популярностью у гостей пользуются театрализованные экскурсии. Сотрудники музея в костюмах XIX века встречают посетителей в каждом из 13 залов. Брендовым событием региона стали балы. Регулярно в Залесье проходят выставки, презентации художников, театрализованные экскурсии для детей, квесты, тематические мероприятия. В оранжерее, где собрано более 120 видов растений, обустроена кофейня, где можно подкрепиться кофе и угоститься пирожными и сдобой. Усадьбу за особый колорит полюбили молодожены и часто приезжают сюда, чтобы провести торжественную регистрацию брака. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Усадьба с каждым годом становится краше. 

Преображается озеро, обустраивается мост, реставрируются парк, водяная мельница, другие здания комплекса. 

9.Гольшанский замок 

Приезжая посмотреть на Гольшанский замок, туристы всегда задерживаются подольше: здесь буквально все овеяно легендами. В 1525 году, после женитьбы на княжне Елене Гольшанской, замок возвел Павел Сапега. Изначально он строился как фортификационно-оборонительное укрепление, но со временем мощные стены уступили место фасаду жилого дома. Однако остатки оборонительных валов сохранились до наших времен. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

В чем же заключается сила притяжения многовековых стен? В многочисленных историях и легендах, связанных с замком. После того, как вышел роман Владимира Короткевича «Чорны замак Альшанскі», место действия тотчас же соотнесли с Гольшанами. Однако в ответе на письмо Эдуарда Корзуна – бывшего директора местной школы и создателя народного музея –Короткевич  написал, что его Ольшаны с персонажами и трагедиями – это собирательный творческий образ, литературная абстракция. Как бы то ни было, Белую панну и Черного монаха из романа до сих пор ассоциируют именно с этим сооружением, и, по словам местных жителей, иногда даже удается разглядеть их силуэты в проемах замковых стен…   

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Влечет туристов сюда и региональный праздник средневековой культуры «Гольшанский замок». 

Сегодня Гольшанский замок – объект особой государственной заботы: сооружение переживает возрождение-реконструкцию. В этом году на эти цели выделены средства из специального фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Восстанавливаются наиболее сохранившиеся элементы – северная башня, а также прилегающие к ней стены, остальную часть замка законсервируют. Работы по отделке башни продолжатся и в следующем году. В перспективе здесь разместится музей. 

10.Кревский замок 

Чуть ли не каждый путешественник, чей путь лежит через небольшой агрогородок Крево, остановится в местечке, чтобы посмотреть на руины Кревского замка. Сооружение из бутового камня возвели еще в 30-е годы XIV века. Замок был свидетелем многих исторических событий. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

В подземелье башни в 1382 году был заточен князь Кейстут Гедиминович и по приказу родного племянника Ягайло задушен. Здесь же содержался еще один знаменитый узник – сын Кейстута князь Витовт, также плененный Ягайло. Но ему была уготована другая участь: он благополучно покинул темницу, переодевшись в женскую одежду. 

В XV веке замок был одним из мощнейших на территории Великого княжества Литовского. В 1385 году здесь была заключена Кревская уния – договор об объединении Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Со временем крепость потеряла стратегическое значение и начала разрушаться. Наибольшему обрушению замок подвергся в годы Первой мировой войны, когда через Крево проходила линия русско-германского фронта. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Сейчас активно ведутся работы по сохранению и реставрации Кревского замка. Средства для него, как и для замка в Гольшанах, выделены из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Накрыта временной крышей,  которую в перспективе планируется заменить на красивую черепицу, Княжеская башня. Основные же работы сегодня кипят на северо-западной стене, примыкающей к башне. Именно она наилучшим образом сохранилась. Стена «растет» на глазах, а приближает ее к ее историческому облику то, что для возведения используют бутовый камень. 
Архитектурный проект реставрации предусматривает восстановление других стен. После этого планируется отреставрировать Княжескую башню и восстановить примыкающую к ней боевую галерею. Там в перспективе разместится музейная экспозиция. 

Туристический топ: 10 главных достопримечательностей года Гродненщины
 

Все это, конечно, сделает замок еще более привлекательным для туристов, но и сейчас он не может пожаловаться на отсутствие внимания с их стороны. Ежегодно у стен Кревского замка проводятся театрализованные праздники, сюда съезжаются сотни гостей со всей Беларуси и зарубежья. Традиционно мероприятия открываются театрализованной постановкой, посвященной одной из страниц истории замка. Гости могут поучаствовать в мастер-классах различных мастеров, пройтись по торговым рядам, приобрести изделия ручной работы, понаблюдать за рыцарскими турнирами. 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Старинные замки и увлекательные музеи, уголки нетронутой природы и масштабные гидротехнические сооружения, древние храмы, монастыри и родовые усадьбы…...
 
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