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РЕПОРТАЖ: "Силичи" открывают новый зимний сезон

29.11.2018 13:33 — | БелТА  
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РЕПОРТАЖ: "Силичи" открывают новый зимний сезон

С момента открытия в 2005 году республиканский горнолыжный центр "Силичи" под Минском посетили многие любители активного отдыха из Беларуси и зарубежья. Посетителей привлекают развитая инфраструктура комплекса, наличие трасс разной степени сложности как для опытных, так и начинающих горнолыжников, удобные пункты проката инвентаря, возможность провести время с друзьями в кафе или в одном из двух ресторанов комплекса.

Начальник центра Сергей Громада в последние ноябрьские дни редко появляется в своем кабинете. Подготовка к началу зимнего сезона завершается, руководителю необходимо успеть проверить, как работают ратраки, снежные пушки, готов ли гостиничный комплекс к приему посетителей. Телефон администрации гостиницы во время приезда корреспондентов БЕЛТА не умолкает: с приближением рождественских и новогодних праздников номера пользуются особым спросом.

Официально в "Силичах" горнолыжный сезон откроется 1 декабря. В 12.00 организаторы ждут всех желающих на спортивно-развлекательное шоу, будут работать различные зоны отдыха, праздничное настроение создадут профессиональные аниматоры. "В этом году приняли решение пригласить всех любителей здорового образа в первый день зимы. Не припомню, чтобы в последние годы так рано открывался сезон. Из-за погодных условий, подготовительных мероприятий делали это позже. К приезду посетителей все готово. Откроем маршруты №1 и №3 горнолыжного спуска, учебный склон, санную трассу. Благо легкий морозец в последние дни позволил нам создать хорошую снежную подушку", - рассказывает Сергей Громада.

Четырнадцать снежных пушек были задействованы в изготовлении необходимого покрова (минимальная толщина 30 см) для катания на горных лыжах. Кипит работа и в пункте проката. Сотрудники аккуратно распаковывают коробки с новыми горнолыжными ботинками. Центр к приему гостей всерьез обновил горнолыжный инвентарь: ботинки, специальные лыжные палки, шлемы, горные лыжи уже ждут посетителей. 18 опытных инструкторов центра научат каждого желающего уверенному спуску со склонов.

"В пункте проката мы можем выдать более 800 единиц спортивного инвентаря, это не только горнолыжное оборудование, но и беговые лыжи, сноуборды, тюбинги. Есть и детские горные лыжи, которые в основном размещены в учебно-тренировочном комплексе. Каждую пару лыж внимательно осматриваем и тщательно готовим для использования", - отметил сервисмен Максим Чумарин.

"Силичи" за выходные в зимний сезон посещают более 2 тыс. любителей активного образа жизни. Для комфортного отдыха реконструированы гостиничные номера, которые теперь соответствуют требованиям любого требовательного посетителя. Традиционно пользуются популярностью гостевые домики. "На время новогодних и рождественских праздников, с 30 декабря по 8 января, у нас уже нет свободных мест. Ажиотаж серьезный. К услугам наших гостей отличный банный комплекс, повара наших ресторанов постараются удовлетворить гастрономические запросы самых изысканных гурманоа, а приветливый персонал, всегда готовый оказать помощь, уже с нетерпением ждет посетителей", - отметил Сергей Громада.

Огромным успехом у отдыхающих пользуется крытая ледовая площадка. Новые коньки уже поступили мастерам для заточки.

В республиканском горнолыжном центре "Силичи" уверены, что новый зимний сезон подарит всем любителям активного отдыха массу положительных эмоций.

Александр НОВИКОВ,

ФОТО Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-

РЕПОРТАЖ: "Силичи" открывают новый зимний сезон

 
 
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С момента открытия в 2005 году республиканский горнолыжный центр "Силичи" под Минском посетили многие любители активного отдыха из Беларуси и зарубежья....
 
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