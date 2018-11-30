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ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественская ярмарка открылась на минской площадке
01.12.2018 17:39 — Новости регионов | БелТА
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открылась рождественская ярмарка. На рождественской ярмарке можно купить подарки ручной работы к Новому году.-0-
Фото Оксаны Манчук
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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открылась рождественская ярмарка. На рождественской ярмарке можно купить подарки ручной работы к Новому году.-0- Фото Оксаны...
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