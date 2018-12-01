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ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная рождественская благотворительная ярмарка прошла в Минске
02.12.2018 14:30 — Новости регионов | БелТА
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный женский клуб супруг послов, дипломатов и иностранных представителей провел в белорусской столице ежегодную Международную рождественскую благотворительную ярмарку. На ярмарке для продажи были представлены национальные сладости, угощения, выпечка и напитки, сувениры, картины, книги.-0-
Фото Оксаны Манчук
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный женский клуб супруг послов, дипломатов и иностранных представителей провел в белорусской столице ежегодную...
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