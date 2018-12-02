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Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества

03.12.2018 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества

В начале 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Смоленской региональной общественной организацией «Белорусская национально-культурная автономия Смоленской области» и Дубровенским райисполкомом. Тогда стороны договорились об оказании друг другу организационной, информационной и методической поддержки по совместной разработке и реализации социально значимых программ по развитию побратимских связей. С момента подписания соглашения началась насыщенная работа по реализации совместных инициатив, самой яркой из которых стал проект «Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее».


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества

Первый год действия соглашения подходит к завершению. И в минувшую пятницу делегация Смоленской области во главе с Сергеем Кривко, председателем правления региональной общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия Смоленской области» посетила Дубровенщину, чтобы подвести итоги и конкретизировать планы на будущее. В ее составе были Станислав Каширин и Елена Зуева, представители регионального движения развития институтов гражданского общества «Земляки»; Ольга Златарева, директор колледжа Смоленского гуманитарного университета и Николай Костылев, представитель совета ветеранов национально-культурной автономия.
Делегацию встречали в детской школе искусств имени Фарида Яруллина.


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества

Елена Тихонова, председатель Дубровенского районного Совета депутатов, отметила важность развития сотрудничества между нашими регионами.
—С момента подписания соглашения прошел практически год, который был наполнен встречами, совместными мероприятиями, обменом визитами. О том, что мы работаем в одном ключе и едины в своих взглядах, говорит тот факт, что многие мероприятия готовились дистанционно, через телефонные переговоры и электронное согласование. Но они прошли на высоком уровне и принесли чувство завершенности сделанного и желание работать дальше, — отметила Елена Викторовна. — Мы приложили много усилий, чтобы максимально познакомить с Дубровенским районом— с его историей и современностью — наших новых друзей. И сами постарались узнать о деятельности Смоленской региональной общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия Смоленской области» как можно больше. Это сближало, давало новые точки взаимодействия.
Гости из Смоленска представили видеоотчет о патриотическом автопробеге на линии истории городов-героев Смоленск-Москва-Минск.
В мае 2018 года в Дубровно была доставлена передвижная выставка истории «Дороги войны». Стенды экспозиции были результатом двух автопробегов в 2016 и 2017 году. В июле дубровенцы присоединились к участникам III Международного патриотического автопробега «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти». На стендах выставки появилось название и нашего города.

Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества

Сергей Кривко от имени всей делегации Смоленщины поблагодарил руководство района за поддержку данного проекта, за теплую встречу и заверил, что вопреки всем жизненным коллизиям вместе мы сможем сделать все, чтобы и в дальнейшем быть в единой крепкой семье. Он вручил памятные медали, сертификаты участников людям, принявшим большое участие в организации мероприятий патриотической акции: Светлане Рыжанской, Инне Мартыненко, Людмиле Дударевой, Светлане Шурпаковой, Алексею Гаврутикову.


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества

А также вручил благодарности непосредственным участникам пробега Сергею Колобову и Александру Кузьменкову.


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества

Затем гости отправились в аг.Осинторф, где познакомились с экспозицией историко-краеведческого музея и возложили цветы к обелиску, установленному в честь освободителей, подпольщиков и жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

А также побывали в сельском Доме культуры и поприсутствовали на репетиции творческих коллективов агрогородка.


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества


Дубровно-Смоленск: подведены итоги сотрудничества

Елена КОРСАКОВА
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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В начале 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Смоленской региональной общественной организацией «Белорусская национально-культурная...
 
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