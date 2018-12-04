В Дубровенском районном Доме культуры прошла встреча, посвященная Дню инвалидов





«Человека ограничить нельзя», — услышала от одного из присутствующих на встрече «Ты не одинок» в районном Доме культуры, посвященной Международному Дню инвалидов. Кажется, это и есть жизненное кредо многих из тех, кто причастен к этой дате..

Для людей с ограниченными возможностями был организован концерт и встреча с представителями социальной и других служб района. Специалисты постарались дать обстоятельные ответы, на вопросы, волнующие людей с ограниченными возможностями. На встрече выступили начальник управления по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома Олеся Зверькова; директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Дубровенского района» Татьяна Кирьянова; председатель РО «Белорусское общество Красного Креста» Галина Макаренко; председатель РО «Белорусское общество инвалидов» Галина Казакевич; председатель РОО «Белорусское общество инвалидов по зрению» Клавдия Гореликова.

Отдельного внимания заслужили волонтеры,— люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. Директор ТЦСОН Татьяна Кирьянова вручила удостоверения волонтера Клавдии Гореликовой, Анне Лавренюк, Наталье Евдоченко, Галине Казакевич, Галине Макаренко.

Международный день инвалидов напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но в то же время о мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты не только в профессиональном мастерстве, но и в творчестве, и даже спорте. Так, нотариус Витебского нотариального округа Ирина Проскурова памятным подарком отметила Анжелу Мартынову, активную участницу многих районных мероприятий. А Галина Стрижко, участница областного конкурса инвалидов по зрению, отмечена грамотой за активное участие в культурно-массовой деятельности и ценным подарком.

Гости могли увидеть выставку работ декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями, выполненные Валентиной Квир, Анжелой Мартыновой, Светланой Дворниковой, Галиной Казакевич. Все участники мероприятия получили ценные подарки от районного комитета ОО «БРСМ» и районной организации «Белорусское общество Красного Креста».







Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Гости подпевали народному хору «Надежда», Жанне Цубиковой, Анжеле Мартыновой, Ольге Римашевской, Раисе Усовой. Участницы танцевального коллектива клуба ветеранов «Сердечные встречи» исполнили композицию «Рожь».

В этот же день, 3 декабря, в Дубровенском районном Центре детей и молодежи собрались взрослые и дети, неравнодушные к проблемам людей с ограниченными возможностями.

Каждый смог стать участником шоу талантов «Ты — супер!». Яркими и запоминающимися стали сольные вокальные номера Ивана Семенова, танцевальные постановки учащихся средней школы № 2 г. Дубровно, районного ЦКРОиР. Учащиеся средней школы № 1 г.Дубровно порадовали песнями, стихами, баснями. Дети представили свои творческие работы на выставке «Пестрый мир».

—Дети с инвалидностью посещают дошкольные учреждения, учреждения общего среднего и специального образования района. У них есть возможность быть рядом со своими сверстниками, получать совместное образование, заниматься творческой деятельностью, — отметила учитель-дефектолог районного ЦКРОиР Наталья Повжик.

Все участники мероприятия получили сувениры, изготовленные ребятами из волонтерского отряда «Рука в руке» БОКК, действующего на базе ЦДиМ. Дегустацией сладостей порадовало ОАО «Красный пищевик», а сладкий сюрприз для ребят подготовила кондитерская фабрика «Витьба».

Международный день инвалидов направлен на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоин-ства, прав и благополучия. Ежегодно этот день призывает нас обратить внимание на проблемы людей, которые в силу определенных обстоятельств не в полном объеме могут пользоваться всеми жизненными возможностями.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.