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Огни на главных елках Минска зажгутся 15 декабря
05.12.2018 10:25 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огни на главных елках Минска зажгутся одновременно 15 декабря, сообщила журналистам первый заместитель директора ГП "Минскреклама" Татьяна Калитина, передает корреспондент БЕЛТА.
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огни на главных елках Минска зажгутся одновременно 15 декабря, сообщила журналистам первый заместитель директора ГП "Минскреклама"...
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