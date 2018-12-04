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Огни на главных елках Минска зажгутся 15 декабря

05.12.2018 10:25 — Новости регионов | БелТА  
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Огни на главных елках Минска зажгутся 15 декабря
Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огни на главных елках Минска зажгутся одновременно 15 декабря, сообщила журналистам первый заместитель директора ГП "Минскреклама" Татьяна Калитина, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огни на главных елках Минска зажгутся одновременно 15 декабря, сообщила журналистам первый заместитель директора ГП "Минскреклама"...
 
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