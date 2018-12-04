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Сбой программного обеспечения произошел в литовских пунктах пропуска

05.12.2018 14:35 — Новости регионов | БелТА  
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5 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения: оформление транспорта ведется в ручном режиме, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации, поступившей от литовской таможенной службы, сбой произошел в пунктах пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска - "Каменный Лог), "Шальчининкай" ("Бенякони"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка").

"С сегодняшнего утра таможенное оформление транспортных средств осуществляется литовскими таможенниками в ручном режиме, что в свою очередь замедляет перемещение автомобилей через таможенную границу", - предупредили в региональной таможне. Аналогичный сбой в работе литовской таможенной службы был 3 декабря.

Гродненская региональная таможня просит водителей при планировании маршрута, связанного с пересечением белорусско-литовской границы, учитывать эту информацию.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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5 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения: оформление транспорта ведется в ручном режиме, сообщили...
 
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