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ФОТОФАКТ: В Минске на Октябрьской площади завершается установка Главной новогодней елки
06.12.2018 14:58 — Новости регионов | БелТА
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Октябрьской площади завершается установка Главной новогодней елки страны.-0-
Фото Максима Гучека
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Октябрьской площади завершается установка Главной новогодней елки страны.-0- Фото Максима Гучека Читать далее на сайте...
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