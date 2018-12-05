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14 декабря в Ледовом дворце в Гродно откроется новый сезон турнира «Золотая шайба»

06.12.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома сообщили, что республиканские соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди детей и подростков на призы Президента РБ  зимой 2018 - 2019 годов пройдут в несколько этапов. 
 
В день открытия на лед выйдут юноши старшей возрастной группы 2002-2004 годов рождения из Ленинского, Октябрьского и  Лидского районов в дивизионе «А». Как правило, это сильные команды.  Их тренировки круглый год проходят на крытых ледовых аренах. 
  
Организаторы  рассказали, что  на январь-февраль 2019 года в Гродно запланирован турнир младшей возрастной группы 2005-2007 годов рождения в дивизионе «А» , а в Лиде состоятся турниры обоих возрастных групп в дивизионе «Б».
 
Что?  Открытие нового сезона юношеского турнира «Золотая шайба».
Где? Гродно, Ледовый дворец.
Когда? 14 декабря, 11.00.
 
 
 
Служба информации "ГП"
 
Теги: Гродно
 
 
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В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома сообщили, что республиканские соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди детей и подростков на призы...
 
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