14 декабря в Ледовом дворце в Гродно откроется новый сезон турнира «Золотая шайба»

В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома сообщили, что республиканские соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди детей и подростков на призы Президента РБ зимой 2018 - 2019 годов пройдут в несколько этапов.

В день открытия на лед выйдут юноши старшей возрастной группы 2002-2004 годов рождения из Ленинского, Октябрьского и Лидского районов в дивизионе «А». Как правило, это сильные команды. Их тренировки круглый год проходят на крытых ледовых аренах.

Организаторы рассказали, что на январь-февраль 2019 года в Гродно запланирован турнир младшей возрастной группы 2005-2007 годов рождения в дивизионе «А» , а в Лиде состоятся турниры обоих возрастных групп в дивизионе «Б».

Что? Открытие нового сезона юношеского турнира «Золотая шайба».

Где? Гродно, Ледовый дворец.

Когда? 14 декабря, 11.00.