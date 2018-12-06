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7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" планируется провести более 1,1 тыс. мероприятий. На их организацию из областного бюджета направят около Br52 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Брестского облисполкома Николай Тарасюк.

В Брестской области благотворительная акция объединит более 200 тыс. детей. С Рождеством и Новым годом ребят поздравят представители государственных органов власти, трудовых коллективов и общественных объединений, сотрудники силовых ведомств, спортсмены, индивидуальные предприниматели. По традиции особое внимание взрослые уделят детям из приемных и опекунских семей, воспитанникам детских домов семейного типа и интернатных учреждений.

Одним из центральных мероприятий станет областной новогодний праздник. Его планируется провести в Бресте 28 декабря. В Центре молодежного творчества соберутся 450 детей. Приглашения на губернаторскую елку получат сироты, победители областных, республиканских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований, школьные активисты. Для ребят их сверстники подготовят сказочное музыкальное представление "Магический кристалл". Также гостей ожидают развлечения у елки, сладкие подарки.

Еще 100 представителей Брестской области в конце декабря отправятся на новогодний праздник во Дворец Независимости. В состав делегации региона войдут ребята, оставшиеся без попечения родителей, одаренные учащиеся, юные спортсмены.

Главная цель акции "Наши дети" - не оставить без внимания ни одного ребенка. В частности, на приобретение подарков из областного бюджета городам и районам будет выделено около Br21 тыс. По сложившейся традиции к проекту подключатся многочисленные спонсоры и волонтеры, которые стремятся сделать для детей самый долгожданный праздник в году более запоминающимся.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019-го.-0-