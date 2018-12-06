Два путепровода на МКАД отремонтируют в 2019 году

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонт двух путепроводов на МКАД планируется начать уже в этом году и частично завершить до II Европейских игр. Об этом сообщил сегодня директор УП "Гордорстрой" Александр Ярошик на заседании штаба по благоустройству и содержанию территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году предприятием запроектирован и реализован перечень объектов, включая такой важный и сложный, как путепровод на Минской кольцевой в районе Лошицы . "Существует проблема прочности мостов и сооружений, возведенных в 1980-х годах по одной из популярных на тот момент технологий. Это отражается в текущей эксплуатации, - сказал Александр Ярошик. - В Минске еще остаются мосты и путепроводы с технологией строительства из составных балок (современные делаются цельномонолитными), они находятся под пристальным вниманием эксплуатирующих организаций. В ходе обследований мостовых сооружений установлено, что путепроводы, расположенные на МКАД на 2-м км и 24-м, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют ремонта. В связи с чем "Гордорстрою" поручено выступить заказчиком, и в ближайшее время планируется приступить к работам".

Чтобы избежать полного закрытия указанных участков МКАД, поскольку нет возможности перенаправить движение по альтернативным маршрутам, и с учетом наличия железнодорожных путей первоначальные работы будут осуществляться на внутреннем кольце путепровода на 2-м км (через железную дорогу Минск-Москва), затем на внешнем - на 24-м км (через железную дорогу Минск-Брест). "Расчеты интенсивности движения показывают, что на 2-м км пропуск транспорта необходимо осуществлять в две полосы движения, со стороны Уручья в сторону Шабанов. И исходя из габаритов путепровода, остается только одна полоса движения в противоположном направлении. Планируем завершить эти работы в конце мая 2019 года. А после II Европейских игр намерены провести работы на противоположных сторонах", - конкретизировал Александр Ярошик.

У предприятия в разработке и стадии строительства находится около 70 объектов, как масштабных, так и небольших. Среди основных задач на 2019 год - завершение проектирования рекультивации полигона твердых коммунальных отходов "Северный" и устройства подъездных дорог к кладбищу "Лесное", оздоровление Чижовского водохранилища, строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпуске в реку Свислочь, реконструкция моста через нее в районе гостиницы "Беларусь". Планируется начать строительство водовода в микрорайоне Степянка, подземного пешеходного перехода по проспекту Независимости возле СК "Уручье", устройство ряда остановочных пунктов.-0-