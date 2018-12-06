Кочанова: местной власти стоит больше прислушиваться к инициативам активных граждан

Наталья Кочанова

7 декабря, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Активные и неравнодушные жители способны помочь местной власти в решении актуальных вопросов. Такое мнение сегодня высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время выездного приема граждан в Новогрудском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу с главой Администрации Президента записались более 30 человек из разных регионов. Темами для обсуждения были как личные вопросы, так и просьбы решить проблемы со строительством и эксплуатацией жилья, бизнес-объектов.

Пенсионер из Новогрудка обратил внимание на вопросы наведения порядка у частных домов, экономии и рачительного использования местных видов топлива, вовлечения в оборот неиспользуемых зданий и сооружений. Поднял пенсионер и не самую серьезную, на первый взгляд, проблему: в некоторых местных учреждениях в санузлах лилась вода, в помещениях, несмотря на яркий день, горел свет. А из таких мелочей, считает заявитель, складываются большие траты.

Наталья Кочанова отметила, что такие неравнодушные люди во многом помогают поддерживать дисциплину и порядок. Но и руководители на местах не должны проявлять безразличие к подобным вопросам, необходимо больше прислушиваться к активным жителям.

"Местным властям необходимо встречаться с жителями районов или городов, давать отчеты о том, что сделано, а что нет, и по какой причине, рассказывать, куда направлены те или иные средства. Работа в таком формате должна быть регулярной", - подчеркнула она. Находить возможности для того, чтобы встретиться с людьми, обязаны не только представители исполнительной власти, но и руководители организаций и предприятий. Причем они должны не просто услышать человека, а решить его вопрос.

Для инициатив от людей, общественных организаций двери гор- и райисполкомов должны быть открыты, добавила Наталья Кочанова. На приеме, в частности, обсуждались вопросы, связанные с проведением Года малой родины. По мнению записавшихся на прием, важно активней привлекать граждан к благоустройству, наведению порядка.

"Многие из поднятых сегодня вопросов могли бы быть решены на местах. И, если бы людей услышали, им не пришлось бы идти на прием на более высокий уровень", - сказала Наталья Кочанова. Она подчеркнула, что недопустимы факты, когда люди жалуются, что не смогли попасть на встречу с чиновником в районе или области.

Обратились за помощью к главе Администрации Президента вдовы воинов-интернационалистов из Новогрудка. Когда-то их семьи получили социальное жилье, сейчас мужей нет, а вдовы и дети не могут приватизировать жилье, есть проблемы с улучшением жилищных условий. Вопрос станет темой дополнительного обсуждения. Ситуацию изучат в разрезе всей страны.

Детально разберутся и с ходом расследования некоторых уголовных дел - с подобными просьбами обратились жители из нескольких регионов.

Традиционно поступали вопросы, касающиеся строительства и ремонта дорог, функционирования ЖКХ. Все они станут темой дополнительного рассмотрения.-0-