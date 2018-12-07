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Памятный знак Новому году открыли в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще

08.12.2018 14:29 — Новости регионов | БелТА  
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8 декабря, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. В поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятного знака Новому году, передает корреспондент БЕЛТА.

Кованую композицию установили по соседству с главной елкой поместья. Памятный знак представляет собой циферблат часов, показывающих без двух минут до Нового года. Рядом размещаются главные атрибуты Деда Мороза - валенки, посох, варежка и мешок с подарками. Открытие нового арт-объекта приурочено к 15-летию резиденции зимнего волшебника. "Именно здесь начинает свой путь светлый праздник Нового года, отсюда огоньки новогодних елок разлетаются по всей Беларуси. Это подтолкнуло меня к мысли объявить Беловежскую пущу столицей Нового года. В ознаменование этого и появился первый в мире памятный знак Новому году", - сказал Дед Мороз.

Вместе с хозяином поместья скульптурную композицию открыли Снегурочка, Матушка-Зима и ее дочери Стужа, Вьюга и Метелица. Поздравить волшебника приехали его коллеги из разных уголков Беларуси, из России прибыл Яранский Глинышек. Сказочную резиденцию в этот день посетили около 4,5 тыс. человек - туристы из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши. Несмотря на дождливую погоду, гости с удовольствием погружались в атмосферу сказки, загадывали новогодние желания.

"Желания у людей самые разнообразные, но самое главное - это верить в чудо. Я убежден, что сказка нужна больше взрослым, чем детям. Поскольку ее творим мы сами: своими чувствами, поступками, умением разделить радость, утешить другого в горе", - подчеркнул Дед Мороз. Не упускали туристы возможности пообщаться и с Матушкой-Зимой. Многих интересовал вопрос, когда же в Беларуси установится по-настоящему зимняя погода. "Сейчас к нам едет огромное количество гостей. Хорошенько не могу поморозить, потому что таю от их горячих сердец. Тем более что в Беловежскую пущу мои дочери Вьюга, Стужа и Метелица приехали только сегодня - не начинали еще заниматься погодой", - объяснила волшебница.

Во время праздника гости также могли насладиться выступлением участников фестиваля творческих коллективов "Огни зимы", стали свидетелями награждения победителей и призеров конкурса снеговиков. В адрес Деда Мороза пришло более 600 творческих работ. Над их изготовлением ребята трудились самостоятельно и коллективно. Все экспонаты волшебник разместил в отдельном музее.

В поместье белорусского Деда Мороза за 15 лет побывали около 1,5 млн туристов из 101 страны. Ожидается, что в 2018 году сказочную резиденцию посетят более 500 тыс. гостей.-0-

 
 
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8 декабря, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. В поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятного...
 
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