Игрушки, дизайнерские украшения и сладости. В Гродно пройдет новогодняя ярмарка

Новогодний вихрь закружится в легкоатлетическом манеже ЦСК «НЕМАН». Масштабная ярмарка стартует 14 декабря. Торговые места займут 3 000 квадратных метров!





Организаторы обещают волшебную атмосферу, ощущение стильной предпраздничной суеты как в любимых фильмах и много хэндмейда. Здесь можно будет найти подарки на Рождество и Новый год для друзей, родных и коллег.









Ищете стильный наряд? Тут его можно легко собрать, ведь на ярмарке будет все: от шапки до ботинок. Вообще же, модных аксессуаров, косметики и прочих важных праздничных моментов для женской красоты будет много.









Настоящий праздник живота ждет всех гостей! Море выпечки и сладостей гарантировано. Особенно хорош к чаю в холода мед, его будет в достатке и на любой вкус.



А если вы любите уникальные вещи, то смело к ремесленникам, дизайнерам и художникам. Они привезут авторские изделия ручной работы и эксклюзивные работы. Например, глиняные австрийские домики, елочные игрушки, оригинальные украшения и приятные мелочи для дома.









Юным посетителям не придется скучать. Их в увлекательное путешествие заберут Дед Мороз и Снегурочка.









Что? Новогодняя ярмарка.

Когда? 14-16 декабря, с 11.00 до 19.00

Где? Легкоатлетический манеж ЦСК «НЕМАН», ул. Коммунальная, 3.