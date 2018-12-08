ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игрушки, дизайнерские украшения и сладости. В Гродно пройдет новогодняя ярмарка

09.12.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A

Новогодний вихрь закружится в легкоатлетическом манеже ЦСК «НЕМАН». Масштабная ярмарка стартует 14 декабря.  Торговые места займут 3 000 квадратных метров! 


Организаторы обещают волшебную атмосферу, ощущение стильной предпраздничной суеты как в любимых фильмах и много хэндмейда. Здесь можно будет найти подарки на Рождество и Новый год для друзей, родных и коллег. 

Игрушки, дизайнерские украшения и сладости. В Гродно пройдет новогодняя ярмарка


Ищете стильный наряд? Тут его можно легко собрать, ведь на ярмарке будет все: от шапки до ботинок. Вообще же, модных аксессуаров, косметики и прочих важных праздничных моментов для женской красоты будет много. 

Игрушки, дизайнерские украшения и сладости. В Гродно пройдет новогодняя ярмарка


Настоящий праздник живота ждет всех гостей! Море выпечки и сладостей гарантировано. Особенно хорош к чаю в холода мед, его будет в достатке и на любой вкус. 

А если вы любите уникальные вещи, то смело к ремесленникам, дизайнерам и художникам. Они привезут авторские изделия ручной работы и эксклюзивные работы. Например, глиняные австрийские домики, елочные игрушки, оригинальные украшения и приятные мелочи для дома. 

Игрушки, дизайнерские украшения и сладости. В Гродно пройдет новогодняя ярмарка


Юным посетителям не придется скучать. Их в увлекательное путешествие заберут Дед  Мороз и Снегурочка. 

Игрушки, дизайнерские украшения и сладости. В Гродно пройдет новогодняя ярмарка


Что? Новогодняя ярмарка. 
Когда? 14-16 декабря, с 11.00 до 19.00 
Где? Легкоатлетический манеж ЦСК «НЕМАН», ул. Коммунальная, 3. 

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодний вихрь закружится в легкоатлетическом манеже ЦСК «НЕМАН». Масштабная ярмарка стартует 14 декабря. Торговые места займут 3 000 квадратных метров!
 
Новости дня
Новости регионов
 
Памятный знак Новому году открыли в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика