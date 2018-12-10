В Минске почти 1,9 тыс. многодетных семей смогут построить жилье в 2019 году

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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проект инвестиционной программы Минска на 2019 год заложены средства, которые поспособствуют строительству жилья для 1 896 многодетных семей. Об этом сообщил сегодня председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"На объекты инженерно-транспортной инфраструктуры проектом инвестиционной программы на 2019 год предусмотрено Br172 млн. Эти средства помогут выполнить годовое задание по обеспечению жильем 1 896 многодетных семей. Сейчас комитетом строительства готовится проект решения Мингорисполкома по вводу жилых домов в 2019 году", - сказал Дмитрий Гуриненко.

Основной осваиваемой территорией для возведения жилья он назвал Фрунзенский район столицы. Здесь планируется застраивать участки на месте бывшей деревни Сухарево, воинской части в Масюковщине. В Ленинском районе начнется активная фаза освоения микрорайонов Лошица-5, Лошица-6, Лошица-8/1, Лошица-9, в Заводском - район улиц Шишкина, Бабушкина и др.-0-