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Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе

11.12.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Чтобы почувствовать приближение новогодних праздников, вовсе не обязательно планировать дальние поездки в гости к главному зимнему волшебнику за Полярный круг. Его «коллеги» не первый год расположились практически во всех районах области и как раз в эту пору начинают дарить сказочное настроение юным гостям даже несмотря на далекую от действительно зимней погоду. 
 
 
Главный волшебник области и в этом году неизменен – по традиции он поселится на Августовском канале. Принимать гостей Дед Мороз начнет 21 декабря, а день открытия его штаб-квартиры в домике смотрителя у шлюза Домбровка начнется с яркого шествия Дедов Морозов и Снегурочек со всего района. Наряду с Дедом Морозом приветствовать гостей на правах хозяина в этом году будет новый герой – местный хранитель сказок и легенд Августовский Цмок. 
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Гости усадьбы смогут сфотографироваться на троне возле домика Деда Мороза, загадать новогоднее желание на мостике через канал и отправить письмо по специальной новогодней почте. Аниматоры постарались: предложат мальчишкам и девчонкам на этот раз еще и задобрить кукушку, которая, как известно, живет в часах. Августовская представительница пернатых питается исключительно хорошими новостями, и свои «угощения» на листах бумаги для нее дети оставят в специальном птичьем домике. Чем больше таких пожеланий, тем больше шансов рассчитывать на отличное настроение не только в дни праздников, но и на весь год вперед.
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Встречать гостей зимний волшебник и другие сказочные герои на Августовском канале будут по 13 января. Каждые пятницу, субботу и воскресенье представления пройдут с 12.00 до 15.00. По предварительной заявке организованные группы примут здесь и в будни.
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
На время новогодних праздников как резиденция Деда Мороза будет работать и база отдыха «Привал» в Гродненском районе. Вопреки всем законам географии, в одном месте здесь можно будет увидеть, как встречают Новый год в Китае, Германии, Италии, Японии и Мексике. 
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
С 15 декабря на «Привале» стартует грандиозная тематическая шоу-программа «Мировой Новый год». Это своего рода квест по новогодним традициям, которые характерны тому или иному уголку мира. Действия одновременно развернутся на нескольких площадках, где в главных ролях – новогодние персонажи разных стран. Они расскажут и покажут, как в разных уголках Земли отмечают один из самых красочных праздников на планете. 
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
У главной же новогодней елки «пропишутся» хозяева праздника – белорусские Дед Мороз и Снегурочка. Гости, кстати,  будут не просто зрителями. Они смогут сами выбирать ту или иную сюжетную линию, переходя от одной площадки к другой, и даже влиять на происходящее. Для них готовят познавательные мастер-классы, сюрпризы, подарки, угощения. Кроме этого, запланирована цирковая программа, изюминкой которой станет шоу обезьян. 
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Уже открылся новогодний сезон в эколого-информационном центре «В гостях у двенадцати месяцев» на новогрудском берегу озера Свитязь. Буквально с первого шага ребята оказываются в волшебным мире, а в компании доброй Сказочницы и двенадцатого месяца Декабря становятся еще и участниками детективных приключений по спасению внучки Деда Мороза. После встречи с Бабой-Ягой и игр с Водяным, гости помогут еще одному герою – пауку –распутать паутину и шаг за шагом успешно приблизятся к счастливой развязке детективного приключения. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются – юные гости усадьбы участвуют мастер-классах от Новогрудского районного центра ремесел и угостятся горячим фито-чаем с печеньем. 
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Окунуться в сказку в эколого-информационном центре «В гостях у двенадцати месяцев» предлагают вплоть до 13 января. Представления проходят каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 15.00.
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
С 15 января принимать гостей будут в Ивьевском районе. Весело и необычно встретить праздник приглашает «Усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи» в деревне Залейки. Посетителей ждут захватывающие и по-настоящему волшебные приключения по настоящему сказочному лесу, полному добрых и злых обитателей, множество заданий, игр, развлечений и конкурсов. Во время прогулки заглянут гости, например, в домик Красной Шапочки и избушку Бабы Яги, пройдут через ворота Соловья Разбойника и справятся с испытаниями от Сороки-Белобоки. Здесь все очень аутентично. 
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
После всех испытаний ребятам предложат посмотреть спектакль-сказку под открытым небом «Приключения в новогоднем лесу».Не обойдется, безусловно, и без хоровода у новогодней елки и подарков от Деда Мороза. Ждут гостей в «Усадьбе Деда Зимника и Бабы Завирухи» с 15 декабря по 30 декабря и со 2 января по 15 января с 11.00 до 17.00.
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
В гости к Деду Морозу с 20 декабря приглашает и резиденция в Волковыске. С 2010 года на время новогодних праздников она открывается на базе районного центра ремесел. Деревянную избу Дедушки Мороза уже сегодня украшают написанные ребятами письма, готовится к встрече с гостями и зеленая красавица – пушистая ель высотой около 50 метров, которая растет как раз неподалеку. Вниманию ребят в этом году – театрализованное представление «Как Алеша Попович и князь Юрий Новый год спасали». Причем спасать праздник юные гости будут и сами, выполняя задания героев популярного мультфильма. В праздничной программе также новогодние мастер-классы и розыгрыш сувениров, угощение горячим чаем и блинами.
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Путешествие в сказку для организованных групп здесь доступны с 20 декабря по 13 января.
 
В день старта акции «Наши дети», 10 декабря, распахнула свои двери для посетителей резиденция Деда Мороза в Лидском районе. С этого дня на территории оздоровительного лагеря «Березка» в деревне Белогруда каждый день, за исключением воскресенья, проходят интересные представления с хороводами вокруг елки, песнями и плясками. 
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Лидская резиденция – «новичок» в сказочных делах. Гостей здесь принимают только второй год, но программой действительно готовы удивить. Чтобы добраться до Деда Мороза, ребятам предлагают пройти увлекательный квест и собрать карту пути с помощью подсказок капитана Джека Воробья и капитана Моргана. Во время представлений – а их каждый день планируется сразу несколько: в 11.00, 12.30 и 14.00 – работает здесь и выставка-продажа сувенирной продукции.
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
В Зельвенском районе в одной из усадеб гостей будет принимать Лесной Хозяин, а в другой с детьми и взрослыми встретится Дед Мороз. 
 
Зимняя резиденция Лесного Хозяина примет первых гостей 15 декабря в детском оздоровительном лагере «Голубая волна». Гости резиденции не совсем привычного для новогодних праздников героя померяются силами с костюмированными лесными жителями, потренируются в меткости, забрасывая снежками из бумаги сказочных персонажей, ну и, конечно, встретятся с Дедом Морозом. По предварительным заявкам организованные группы здесь готовы принять до конца зимних каникул школьников.
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Уже во второй раз распахнет свои двери для посетителей Дворец Деда Мороза в Зельве. Разместится он в культурно-развлекательном центре «Феерия», и встретиться со сказочными персонажами здесь можно будет с 22 декабря до 5 января. Вниманию гостей – музыкально-игровые шоу, мастер-классы по приготовлению подарков своими руками, конкурсы и тематические видеопоказы. На представления в этом году будет интересно сходить даже несколько раз. Во Дворце Деда Мороза пройдет конкурс на лучшую новогоднюю программу среди всех учреждений культуры района, и оценить смекалку и находчивость авторов праздника смогут в том числе и зрители. 
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Откроется для юных гостей с 15 декабря и резиденция Деда Мороза на ОшмянщинеВ агроусадьбе «Вячкойни» почувствовать волшебную атмосферу праздника ребятам предложат во время увлекательного квеста «Снежные истории, или приключения пушистиков». Помимо традиционных сказочных персонажей, помогать преодолевать препятствия юным гостям будут необычные герои  фьеки – милые пушистые создания-символы удачи. В программе также угощения и подарки от Дедушки Мороза, новогодний аквагрим, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Будет работать сувенирная лавка.
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Дарить сказку юным гостям в агроусадьбе будут третий год, и уже сейчас заявки на проведение праздников для организованных групп здесь принимают не только от жителей Ошмянского, но и соседних Сморгонского и Островецкого районов.
 
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе
 
Еще одним адресом сказки на Ошмянщине станет оздоровительный лагерь «Дружба» в деревне Замостяны. Новогодние представления в компании сказочных героев здесь начнутся 26 декабря, и, помимо путешествия с выполнением заданий на территории лагеря, гостям предложат преобразиться с помощью аквагрима и отведать сладкое угощение от главного зимнего волшебника. Кульминацией праздника по традиции будет хоровод у новогодней елки в клубе оздоровительного лагеря, где в этом году, к слову, прошел капитальный ремонт. Станут участниками программы «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!» в основном учащиеся школ района.
 
 
Теги: Новости
 
 
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