Адреса сказки на Гродненщине: ТОП-10 резиденций Деда Мороза в регионе

Чтобы почувствовать приближение новогодних праздников, вовсе не обязательно планировать дальние поездки в гости к главному зимнему волшебнику за Полярный круг. Его «коллеги» не первый год расположились практически во всех районах области и как раз в эту пору начинают дарить сказочное настроение юным гостям даже несмотря на далекую от действительно зимней погоду.

Главный волшебник области и в этом году неизменен – по традиции он поселится на Августовском канале. Принимать гостей Дед Мороз начнет 21 декабря, а день открытия его штаб-квартиры в домике смотрителя у шлюза Домбровка начнется с яркого шествия Дедов Морозов и Снегурочек со всего района. Наряду с Дедом Морозом приветствовать гостей на правах хозяина в этом году будет новый герой – местный хранитель сказок и легенд Августовский Цмок.





Гости усадьбы смогут сфотографироваться на троне возле домика Деда Мороза, загадать новогоднее желание на мостике через канал и отправить письмо по специальной новогодней почте. Аниматоры постарались: предложат мальчишкам и девчонкам на этот раз еще и задобрить кукушку, которая, как известно, живет в часах. Августовская представительница пернатых питается исключительно хорошими новостями , и свои «угощения» на листах бумаги для нее дети оставят в специальном птичьем домике. Чем больше таких пожеланий, тем больше шансов рассчитывать на отличное настроение не только в дни праздников, но и на весь год вперед.





Встречать гостей зимний волшебник и другие сказочные герои на Августовском канале будут по 13 января. Каждые пятницу, субботу и воскресенье представления пройдут с 12.00 до 15.00. По предварительной заявке организованные группы примут здесь и в будни.





На время новогодних праздников как резиденция Деда Мороза будет работать и база отдыха «Привал» в Гродненском районе. Вопреки всем законам географии, в одном месте здесь можно будет увидеть, как встречают Новый год в Китае, Германии, Италии, Японии и Мексике.





С 15 декабря на «Привале» стартует грандиозная тематическая шоу-программа «Мировой Новый год». Это своего рода квест по новогодним традициям, которые характерны тому или иному уголку мира. Действия одновременно развернутся на нескольких площадках, где в главных ролях – новогодние персонажи разных стран. Они расскажут и покажут, как в разных уголках Земли отмечают один из самых красочных праздников на планете.





У главной же новогодней елки «пропишутся» хозяева праздника – белорусские Дед Мороз и Снегурочка. Гости, кстати, будут не просто зрителями. Они смогут сами выбирать ту или иную сюжетную линию, переходя от одной площадки к другой, и даже влиять на происходящее. Для них готовят познавательные мастер-классы, сюрпризы, подарки, угощения. Кроме этого, запланирована цирковая программа, изюминкой которой станет шоу обезьян.





Уже открылся новогодний сезон в эколого-информационном центре «В гостях у двенадцати месяцев» на новогрудском берегу озера Свитязь. Буквально с первого шага ребята оказываются в волшебным мире, а в компании доброй Сказочницы и двенадцатого месяца Декабря становятся еще и участниками детективных приключений по спасению внучки Деда Мороза. После встречи с Бабой-Ягой и игр с Водяным, гости помогут еще одному герою – пауку –распутать паутину и шаг за шагом успешно приблизятся к счастливой развязке детективного приключения. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются – юные гости усадьбы участвуют мастер-классах от Новогрудского районного центра ремесел и угостятся горячим фито-чаем с печеньем.









Окунуться в сказку в эколого-информационном центре «В гостях у двенадцати месяцев» предлагают вплоть до 13 января. Представления проходят каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 15.00.









С 15 января принимать гостей будут в Ивьевском районе. Весело и необычно встретить праздник приглашает «Усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи» в деревне Залейки. Посетителей ждут захватывающие и по-настоящему волшебные приключения по настоящему сказочному лесу, полному добрых и злых обитателей, множество заданий, игр, развлечений и конкурсов. Во время прогулки заглянут гости, например, в домик Красной Шапочки и избушку Бабы Яги, пройдут через ворота Соловья Разбойника и справятся с испытаниями от Сороки-Белобоки. Здесь все очень аутентично.









После всех испытаний ребятам предложат посмотреть спектакль-сказку под открытым небом «Приключения в новогоднем лесу».Не обойдется, безусловно, и без хоровода у новогодней елки и подарков от Деда Мороза. Ждут гостей в «Усадьбе Деда Зимника и Бабы Завирухи» с 15 декабря по 30 декабря и со 2 января по 15 января с 11.00 до 17.00.









В гости к Деду Морозу с 20 декабря приглашает и резиденция в Волковыске. С 2010 года на время новогодних праздников она открывается на базе районного центра ремесел. Деревянную избу Дедушки Мороза уже сегодня украшают написанные ребятами письма, готовится к встрече с гостями и зеленая красавица – пушистая ель высотой около 50 метров, которая растет как раз неподалеку. Вниманию ребят в этом году – театрализованное представление «Как Алеша Попович и князь Юрий Новый год спасали». Причем спасать праздник юные гости будут и сами, выполняя задания героев популярного мультфильма. В праздничной программе также новогодние мастер-классы и розыгрыш сувениров, угощение горячим чаем и блинами.









Путешествие в сказку для организованных групп здесь доступны с 20 декабря по 13 января.

В день старта акции «Наши дети», 10 декабря, распахнула свои двери для посетителей резиденция Деда Мороза в Лидском районе. С этого дня на территории оздоровительного лагеря «Березка» в деревне Белогруда каждый день, за исключением воскресенья, проходят интересные представления с хороводами вокруг елки, песнями и плясками.









Лидская резиденция – «новичок» в сказочных делах. Гостей здесь принимают только второй год, но программой действительно готовы удивить. Чтобы добраться до Деда Мороза, ребятам предлагают пройти увлекательный квест и собрать карту пути с помощью подсказок капитана Джека Воробья и капитана Моргана. Во время представлений – а их каждый день планируется сразу несколько: в 11.00, 12.30 и 14.00 – работает здесь и выставка-продажа сувенирной продукции.

















В Зельвенском районе в одной из усадеб гостей будет принимать Лесной Хозяин, а в другой с детьми и взрослыми встретится Дед Мороз.

Зимняя резиденция Лесного Хозяина примет первых гостей 15 декабря в детском оздоровительном лагере «Голубая волна». Гости резиденции не совсем привычного для новогодних праздников героя померяются силами с костюмированными лесными жителями, потренируются в меткости, забрасывая снежками из бумаги сказочных персонажей, ну и, конечно, встретятся с Дедом Морозом. По предварительным заявкам организованные группы здесь готовы принять до конца зимних каникул школьников.









Уже во второй раз распахнет свои двери для посетителей Дворец Деда Мороза в Зельве. Разместится он в культурно-развлекательном центре «Феерия», и встретиться со сказочными персонажами здесь можно будет с 22 декабря до 5 января. Вниманию гостей – музыкально-игровые шоу, мастер-классы по приготовлению подарков своими руками, конкурсы и тематические видеопоказы. На представления в этом году будет интересно сходить даже несколько раз. Во Дворце Деда Мороза пройдет конкурс на лучшую новогоднюю программу среди всех учреждений культуры района, и оценить смекалку и находчивость авторов праздника смогут в том числе и зрители.









Откроется для юных гостей с 15 декабря и резиденция Деда Мороза на Ошмянщине. В агроусадьбе «Вячкойни» почувствовать волшебную атмосферу праздника ребятам предложат во время увлекательного квеста «Снежные истории, или приключения пушистиков». Помимо традиционных сказочных персонажей, помогать преодолевать препятствия юным гостям будут необычные герои фьеки – милые пушистые создания-символы удачи. В программе также угощения и подарки от Дедушки Мороза, новогодний аквагрим, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Будет работать сувенирная лавка.









Дарить сказку юным гостям в агроусадьбе будут третий год, и уже сейчас заявки на проведение праздников для организованных групп здесь принимают не только от жителей Ошмянского, но и соседних Сморгонского и Островецкого районов.













Еще одним адресом сказки на Ошмянщине станет оздоровительный лагерь «Дружба» в деревне Замостяны. Новогодние представления в компании сказочных героев здесь начнутся 26 декабря, и, помимо путешествия с выполнением заданий на территории лагеря, гостям предложат преобразиться с помощью аквагрима и отведать сладкое угощение от главного зимнего волшебника. Кульминацией праздника по традиции будет хоровод у новогодней елки в клубе оздоровительного лагеря, где в этом году, к слову, прошел капитальный ремонт. Станут участниками программы «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!» в основном учащиеся школ района.