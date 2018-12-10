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Пиксельная новогодняя елка зажглась в Гомеле

11.12.2018 18:39 — Новости регионов | БелТА  
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Пиксельная новогодняя елка зажглась в Гомеле

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пиксельная новогодняя елка зажглась сегодня на центральной площади в Гомеле под громкие возгласы детей и взрослых, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отличительная особенность главной елки города в этом году - ее иллюминация. Это первая в стране пиксельная елка", - рассказал журналистам директор КПУП "Гомельгорсвет" Валентин Редюк. На главной новогодней красавице областного центра 120 гирлянд, почти 60 тыс. ультраярких пикселей диаметром 40 мм. "Системой управления образуется единый экран, на котором можно демонстрировать различные световые композиции", - пояснил директор предприятия. Верхушку елки украшает традиционно Вифлеемская звезда.

Новая концепция применена в этом году и при украшении центральной площади. Так, в одну композицию выстроены пять арок с кружевным орнаментом. Появилась и новая арка с качелями, на которых гомельчане и гости города смогут сделать яркие новогодние фотографии.

Стилизованный световой городок образуют 60 небольших елок. Не забыли и про главные символы уходящего и грядущего года - собаку и поросенка. Также на площади можно увидеть уже полюбившиеся гомельчанам знаки зодиака и другие иллюминационные фигуры.

На церемонию зажжения огней главной красавицы областного центра собрались маленькие и взрослые жители и гости города над Сожем. Организаторы праздника подготовили веселые развлечения, хороводы. На сцене развернулось представление, герои которого - богатырь и его конь Юлий, Василиса Прекрасная, а также символы уходящего года увлекли зрителей в настоящую сказку. Праздничное настроение создавали также выступления артистов областного центра. И, конечно же, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой участники праздника сделали все возможное, чтобы новогодняя красавица засияла.

Помогала зажигать главную городскую елку и дружная семья Колот: отец Владимир, мать Анна и маленькие сыновья Александр и Иван. "Очень приятно, что каждый год устанавливаются достаточно разнообразные арт-объекты. Они для детей несут огромную радость. Весомый плюс, что все больше появляется интересных точек общепита. Вся площадь становится в эти дни эпицентром интересных торжеств", - поделился впечатлениями Владимир Колот.

Новогодние красавицы, новая праздничная иллюминация порадуют гомельчан во всех районах города. Службы и предприятия пока не раскрывают всех секретов, но обещают: будет ярко, красочно, эффектно.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пиксельная новогодняя елка зажглась сегодня на центральной площади в Гомеле под громкие возгласы детей и взрослых, передает...
 
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