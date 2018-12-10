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ФОТОРЕПОРТАЖ: Российские журналисты ознакомились с работой ОАО "Нафтан" и СООО "ЛЛК-Нафтан"
11.12.2018 21:09 — Новости регионов | БелТА
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители российских региональных средств массовой информации во время пресс-тура 11 декабря ознакомились с работой ОАО "Нафтан" и СООО "ЛЛК-Нафтан".-0-
Фото Александра Хитрова
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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители российских региональных средств массовой информации во время пресс-тура 11 декабря ознакомились с работой ОАО "Нафтан"...
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