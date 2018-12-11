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Областной рождественский кадетский бал пройдет 14 декабря в Щучине

12.12.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Пройдет бал в классической атмосфере дворца Друцких-Любецких. Приглашение на него получили учащиеся кадетских классов, классов военно-патриотической направленности из районов области, а также воспитанники гродненского областного кадетского училища.
 
– Среди учащихся кадетских классов немало тех, кто хорошо танцует, поет, владеет музыкальными инструментами. Бал в этом случае - часть образовательного и воспитательного процесса. Такие встречи способствуют повышению общего уровня культуры поведения, позволяют развивать творческие способности подрастающего поколения, формируют эстетический и художественный вкус, укрепляют дружбу и сотрудничество, - отметили в главном управлении образования облисполкома. 
 
В программе пять классических танцев. Готовятся к нему участники серьезно. Помимо танцев, предусмотрена и широкая культурная программа.
 
Бал - одно из предновогодних мероприятий. В дальнейшем его планируют сделать традиционным. К слову, в октябре дворец Друцких-Любецких принял первый в Гродненской области педагогический бал.
 
 
 
 
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Свыше 30 пар соберет 14 декабря в Щучине первый областной рождественский кадетский бал, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования...
 
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