ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 17-19 декабря

13.12.2018 17:16 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Первая электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 17-19 декабря
Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты проведет с 17 по 19 декабря первую в стране электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете.

Подобная форма услуг является новой для органов государственной службы занятости. Соискатели рабочих мест в режиме реального времени смогут ознакомиться с предложенными вакансиями, режимом и условиями труда, а также задать нанимателям интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование. Предполагается, что такая форма взаимодействия заметно сократит время поиска работы.

Чтобы принять участие в инновационной ярмарке вакансий, надо воспользоваться соответствующей электронной услугой на сайте http://e-vacancy.by.

Все три дня ярмарка будет длиться с 10.00 до 16.00.

Первопроходцами подобного мероприятия из числа нанимателей станут пять организаций столицы: ОАО "Авиакомпания "Белавиа", госпредприятие "Минский метрополитен", ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", ОАО "МЗОР" и Минское городское управление МЧС. Они предложат безработным 369 вакансий. Среди них: специалист по внешнеэкономической деятельности, инженер, водитель автомобиля, спасатель-пожарный, оператор станков с программным управлением, тоннельный рабочий, машинист электропоезда, монтер пути, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик и др.

Когда мероприятие завершится, все еще актуальные вакансии автоматически включат в базу данных на портале службы занятости, что сделает их доступными для прочих соискателей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты проведет с 17 по...
 
Новости дня
Новости регионов
 
«Родныя Вытокі» празднуют ЮБИЛЕЙ !
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика