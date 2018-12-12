Цены на квартиры в Минске осенью стабилизировались

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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске цены на квартиры осенью стабилизировались на уровне Br2,6-2,68 тыс. за 1 кв.м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу.

"За минувшие три месяца осени цены на квартиры изменялись в пределах 1%. В ноябре цена 1 кв.м составила Br2,68 тыс., что на 14,5% больше, чем в январе текущего года. На протяжении одиннадцати месяцев цены были выше в среднем на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - рассказали в агентстве.

В ноябре в столице зафиксировано 989 сделок купли-продажи (без учета продажи долей и комнат). Это на 16% меньше, чем в октябре, и на 11% - по сравнению с началом года. На покупку квартир было потрачено Br140 млн, что на 2% меньше, чем в январе.

На протяжении всего года доля сделок купли-продажи с квартирами на первичном рынке снижалась. В ноябре этот показатель составил всего 5%, в августе - 8%, в мае - 12%, марте - 16%. Первичный рынок - квартиры в жилых многоквартирных домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней со дня ввода дома в эксплуатацию.

За ноябрь в ипотеку в Минске было приобретено всего 16 квартир. В целом в Беларуси покупка квартир в ипотеку не пользуется большим спросом.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-