ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на квартиры в Минске осенью стабилизировались

13.12.2018 18:30 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Цены на квартиры в Минске осенью стабилизировались
Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске цены на квартиры осенью стабилизировались на уровне Br2,6-2,68 тыс. за 1 кв.м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу.

"За минувшие три месяца осени цены на квартиры изменялись в пределах 1%. В ноябре цена 1 кв.м составила Br2,68 тыс., что на 14,5% больше, чем в январе текущего года. На протяжении одиннадцати месяцев цены были выше в среднем на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - рассказали в агентстве.

В ноябре в столице зафиксировано 989 сделок купли-продажи (без учета продажи долей и комнат). Это на 16% меньше, чем в октябре, и на 11% - по сравнению с началом года. На покупку квартир было потрачено Br140 млн, что на 2% меньше, чем в январе.

На протяжении всего года доля сделок купли-продажи с квартирами на первичном рынке снижалась. В ноябре этот показатель составил всего 5%, в августе - 8%, в мае - 12%, марте - 16%. Первичный рынок - квартиры в жилых многоквартирных домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней со дня ввода дома в эксплуатацию.

За ноябрь в ипотеку в Минске было приобретено всего 16 квартир. В целом в Беларуси покупка квартир в ипотеку не пользуется большим спросом.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске цены на квартиры осенью стабилизировались на уровне Br2,6-2,68 тыс. за 1 кв.м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Первая электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 17-19 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика