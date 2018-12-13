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В Мостах, Лидском районе и в Гезгалах отремонтируют мосты. Еще более 100 объектов обследуют специалисты

14.12.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Через большие и малые реки
В 2019 году РУП «Гродноавтодор» капитально отремонтирует два моста через реку Неман в Мостах Правых и вблизи населенного пункта Белица в Лидском районе, а также мост в Гезгалах Дятловского района через реку Молчадь.
 
 
«Гроднооблдорстрой» в этом году уже провел текущий ремонт моста  через реку Россь на автодороге Волковыск-Плебановцы-Дубовцы протяженностью 77 метров, реконструирован мост через реку Ивенка в городском поселке Ивье, а также часть путепровода на М6 возле Минойтов.
 
В Мостах, Лидском районе и в Гезгалах отремонтируют мосты. Еще более 100 объектов обследуют специалисты
 
Начались работы над объектами 2019 года. Согласно плану, капитально отремонтируют мосты через реку Ваверка на автодороге Селяхи-Гердевцы в Лидском районе,  мост через ручей на дороге Гориденяты-Расло-Жодишки-Завидиненты в Сморгонском районе. Проведут текущий ремонт моста через Неман на автодороге Желудок-Орля-Мальковичи, соединяющей Щучинский и Мостовский районы.
 
После проведенных обследований специализированными организациями в Мостах  будет отремонтирован мост через реку Зельвянка недалеко от ее впадения в Неман. 
 
Диагноз подвесному пешеходному
В Мостах находится самый длинный в Беларуси пешеходный подвесной мост через Неман. Это визитная карточка города. Его длина составляет 193,3 метра. Его сконструировали в 1972 году инженеры «Мостовдрева» – на другом берегу Немана тогда жили работники предприятия. Он связал две части населенного пункта, заменив лодки и понтонный мост, капитальный  автомобильный появился через несколько лет. 
 
В середине 1990-х  подвесной мост пережил первую реконструкцию.  Тогда заменили деревянный настил, сделали новые перила, поменяли тросы. Однако и этот мост также подлежит обследованию, а затем капитальному ремонту.
 
В Мостах, Лидском районе и в Гезгалах отремонтируют мосты. Еще более 100 объектов обследуют специалисты
 
Проверки начнут с аварийных мостов
 
Как сообщил генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафранский, составлен график проведения в 2018-2019 годах обследований всех мостовых сооружений в населенных пунктах, находящихся на обслуживании организаций коммунальной формы собственности. И таких объектов в этом графике – 109. Причем,  основой составления графика стали обследования, проведенные собственными комиссиями ЖКХ. А вот более глубокий анализ проведут специализированные организации. Работы начались с первых семи мостов, находящихся в аварийном состоянии. Эксперты уже выдали пять заключений.
 
Почти каждый третий объект – в Гродно
Больших и малых мостов  в городе свыше 30, причем в список обследований попало несколько новостроев 2017 года – тоннель в районе проспекта Лебедева микрорайола Ольшанка и путепровод через железнодорожные пути на продленной улице Гаспадарчая. Видимо, решили проверить, как они выдержали потоки транспорта в течение первого года эксплуатации. Зато в парке имени Жилибера обследуют все три моста старой постройки  через Городничанку.
 
В Мостах, Лидском районе и в Гезгалах отремонтируют мосты. Еще более 100 объектов обследуют специалисты
 
В марте 2019 года начнется обследование  моста по улице Поповича. Также проверят мосты и путепроводы на проспектах Янки Купалы и Клецкова, мост на озере Юбилейном в Тарусичах и через Лососянку в направлении Сопоцкина.
 
В Мостах, Лидском районе и в Гезгалах отремонтируют мосты. Еще более 100 объектов обследуют специалисты
 
19 мостовых сооружений и путепроводов проверят в Волковыске и районе. Это  мосты через реку Россь и железную дорогу, а также  в городской парковой зоне. Достаточно объектов обследования в Слониме: через реки Щара, Исса и канал Огинского. В Островецком районе обследуют все мостовые сооружения  на восточной обходной дороге.
 
Все обследования начнутся с марта и завершатся по графику к концу 2019 года.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Через большие и малые реки В 2019 году РУП «Гродноавтодор» капитально отремонтирует два моста через реку Неман в Мостах Правых и вблизи населенного пункта Белица в...
 
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