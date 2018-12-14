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ФОТОФАКТ: Забег Санта-Клаусов впервые прошел в Минске
15.12.2018 12:43 — Новости регионов | БелТА
15 декабря в праздничном марафоне Santa Run Minsk, который состоялся возле Цнянского водохранилища, смогли принять участие все желающие. Им предложили выбрать одну из четырех дистанций - 1,5, 5, 10 или 15 км. Трасса проходила вокруг водоема, обязательное условие - наличие костюма Санты или другого праздничного наряда.
Фото Андрея Покумейко
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15 декабря в праздничном марафоне Santa Run Minsk, который состоялся возле Цнянского водохранилища, смогли принять участие все желающие. Им предложили выбрать одну из...
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