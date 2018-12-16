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Руммо: в Беларуси необходимо разработать новую концепцию неотложной хирургической помощи

16.12.2018 13:35 — Новости регионов | БелТА  
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Руммо: в Беларуси необходимо разработать новую концепцию неотложной хирургической помощи
Фото из архива

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо разработать новую концепцию развития неотложной хирургической помощи. Такое мнение высказал сегодня в Бресте директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо во время открытия первого белорусско-израильского семинара "Политравма и критические состояния в акушерстве", передает корреспондент БЕЛТА.

В оказании хирургической помощи в Беларуси задействовано около 12 тыс. специалистов, в том числе более 1,5 тыс. врачей-хирургов. За последние 7-8 лет количество выполняемых оперативных вмешательств в стране выросло более чем на 200 тыс., в том числе кардиохирургических операций - почти в 5,5 раза, в травматологии и ортопедии - в 3,6 раза. В клиническую практику внедряются новые методы лечения и профилактики заболеваний, повсеместно используются современные диагностические маркеры. Вместе с тем есть вопросы, требующие решения: это недостаток специализированных знаний и навыков, подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых к оказанию экстренной хирургической помощи, рациональное использование имеющейся материально-технической базы, отметил Олег Руммо.

"С моей точки зрения, нынешний семинар очень важен не только потому, что мы услышим новые подходы в оказании помощи в самых сложных ситуациях, но и совместно с коллегами-анестезиологами на основании самого передового мирового опыта, который накоплен в Израиле, Литве, Украине, Польше и других странах, задумаемся над разработкой новой концепции развития хирургической помощи населению нашей страны. - сказал Олег Руммо. - Мы обязательно, в том числе по результатам этой конференции, внесем определенные изменения в наши клинические протоколы диагностики и лечения хирургических пациентов и зададимся вопросом, насколько рационально и эффективно используем тот потенциал, который накоплен хирургической анестезиологической службой страны для оказания экстренной медицинской помощи".

"Успехи израильских медиков в области неотложной медицины, в особенности медицины катастроф, организации помощи при тяжелой травме известны во всем мире. Убежден, эти знания и опыт нам также необходимы. Кроме того, уровень акушерской анестезиологической помощи в Израиле считается эталонным, - подчеркнул руководитель отдела анестезиологии и реанимации Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Дзядзько. - Казалось бы, акушерство и политравма друг от друга далеки, но общие принципы организации оказания помощи схожи. И там, и там нужно работать командой, быстро принимать решения, и цена ошибки, даже незначительной, очень высока".

Первый белорусско-израильский образовательный курс посвящен теме "Новое и текущая практика в клинической анестезиологии и интенсивной терапии". В нем участвуют более 200 специалистов из регионов Беларуси, а также гости из Литвы, Украины. В течение двух дней своим опытом будут делиться ведущие израильские хирурги и врачи-анестезиологи из медицинского центра Шаарей Цедек в Иерусалиме и медицинского центра "Сорока" в городе Беэр-Шева. Сегодня участники семинара рассматривают вопросы оказания помощи при политравме, а 17 декабря будет работать секция "Акушерская анестезиология". Помимо выступлений, запланировано несколько мастер-классов, которые пройдут на базе Брестской больницы скорой медицинской помощи и областной больницы.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо разработать новую концепцию развития неотложной хирургической помощи. Такое мнение высказал сегодня в Бресте...
 
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  • Руммо: в Беларуси необходимо разработать новую концепцию неотложной хирургической помощи 13:35, БелТА
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