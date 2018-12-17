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Предрождественские ярмарки пройдут во всех районах Минска 22 и 24 декабря

18.12.2018 18:12 — Новости регионов | БелТА  
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Предрождественские ярмарки пройдут во всех районах Минска 22 и 24 декабря
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные ярмарки пройдут 22 и 24 декабря в Минске, торговля развернется во всех районах города, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В Заводском районе уже 22 декабря покупателей приглашают за продуктами к праздничному столу, подарками и сувенирами на площадку возле "Чижовка-Арене" с 11.00 до 17.00. Во всех остальных районах время работы торговых рядов - с 10.00 до 16.00. В Ленинском посетителей ждут у кинотеатра "Салют", в Московском - около торгового центра "Алми" по пр. Дзержинского, 91, в Октябрьском - у культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги и в микрорайоне "Сокол" по ул. Барамзиной, 10а.

В Партизанском районе ярмарка развернется по бульвару Тракторостроителей, в Первомайском - по ул. Руссиянова, 1, во Фрунзенском - у ледового Дворца спорта Минской области по ул. Притыцкого.

Жителей Советского района приглашают за покупками немного позже - 24 декабря. На площадке возле Комаровского рынка с 11.00 до 15.00 анонсируют широкий выбор товаров к праздникам.

Кроме того, в большая ярмарка "Калядная вёска" в атмосфере сказочного леса с иллюминацией и декорациями, сказочными героями начнет работу 20 декабря возле музея МТЗ по ул. Долгобродской. Организаторы обещают: от многообразия сувениров глаза будут разбегаться. Прогуливаясь между торговыми рядами на морозе, можно будет согреться горячим глинтвейном в дизайнерских кружках, ароматным кофе и чаем из самовара. В павильонах с белорусским радушием предложат отведать аппетитный шашлык, наваристую уху, ароматные домашние колбаски, фирменные пирожки и драники, пельмени и блины. Для сладкоежек подготовили медовые пряники, шоколадные зайчики, конфеты и др. Как и положено, торг разнообразят игры и розыгрыши, развлечения и спортивные состязания. И малышам, и взрослым будет чем заняться. Например, у кузнеца ручной ковки можно отчеканить волшебную монетку "На удачу".

В этот же день, 20 декабря, начнет работу одна из общегородских ярмарок на Октябрьской площади, а 24 декабря за подарками и угощениями минчан и гостей приглашают в Верхний город. Тем же, кому уже сейчас не дает покоя предновогодний зуд, могут отправляться ко Дворцу спорта, где с 15 декабря развернулся "Калядны кiрмаш": в 32 нарядно украшенных торговых павильонах, стилизованных под деревянные домики, представлен широкий ассортимент елочных украшений, игрушек, сувениров, подарочных наборов, продовольственных товаров. Гостей здесь ждут с 12.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь - до 4.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные ярмарки пройдут 22 и 24 декабря в Минске, торговля развернется во всех районах города, сообщили БЕЛТА в главном управлении...
 
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