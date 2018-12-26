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Прокуратура помогла мужчине сохранить дом в Минске

27.12.2018 10:20 — Новости регионов | БелТА  
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Прокуратура помогла мужчине сохранить дом в Минске
Фото Pixabay

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска помогла восстановить нарушенные права гражданина, который обратился с заявлением о защите его собственности и прав в сфере земельных отношений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По результатам проверки было установлено, что на основании решения администрации района на земельном участке, принадлежавшем мужчине на праве пожизненного наследуемого владения, возведен одноквартирный жилой дом. В нарушение законодательства, т.е. без соответствующего обращения заявителя, Мингорисполком еще в 1996 году принял решение о предоставлении ему этого земельного участка на праве временного пользования. Такой вид вещного права в отношении земельного участка, на котором предполагались строительство и обслуживание жилого дома, в законодательстве не был предусмотрен.

После завершения строительства жилого дома мужчина в 2009 году обратился в администрацию района с заявлением о приемке его в эксплуатацию и госрегистрации, однако акт не был подписан. При этом мотивы не сообщались.

Комитет землеустройства Мингорисполкома в 2012 году без наличия оснований отказал мужчине в продлении срока аренды земельного участка в связи с несвоевременным обращением. Тогда же должностные лица комитета составили в отношении заявителя протокол по ст.23.41 КоАП за самовольное занятие земельного участка. На его основании суд Ленинского района Минска 11 марта 2013 года привлек мужчину к административной ответственности - в качестве взыскания назначил штраф в доход государства в размере 12 БВ. К мужчине применили десятикратную ставку земельного налога по фактическому функциональному использованию.

На протяжении 2009-2017 годов он обращался в Мингорисполком с просьбой урегулировать вопрос в отношении его жилого дома и оформить правоустанавливающие документы на земельный участок для его обслуживания, но обращения оставались без надлежащего разрешения. В решении от 23 ноября 2017 года Мингорисполком и вовсе отказал в продлении срока аренды земельного участка и обязал заявителя снести возведенный жилой дом за счет собственных средств.

С учетом выявленных нарушений законодательства прокуратура направила в адрес Минского городского суда информацию о необходимости пересмотра вступившего в законную силу постановления суда Ленинского района Минска от 11 марта 2013 года. По результатам рассмотрения информации суд прекратил дело в связи с отсутствием в действиях мужчины состава административного правонарушения.

Прокуратура города внесла представление в Мингорисполком. Решение от 23 ноября 2017 года отменено, а мужчине предоставлен земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения для строительства и обслуживания жилого дома. Теперь государственная регистрация жилого дома стала возможна. Более того, инспекция по налогам и сборам уже вернула заявителю незаконно удержанные на протяжении трех лет Br4,5 тыс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска помогла восстановить нарушенные права гражданина, который обратился с заявлением о защите его...
 
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