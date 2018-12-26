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Шейман: детям-сиротам легче адаптироваться, чувствуя заботу взрослых

27.12.2018 17:07 — Новости регионов | БелТА  
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Шейман: детям-сиротам легче адаптироваться, чувствуя заботу взрослых
Виктор Шейман

27 декабря, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Управляющий делами Президента Виктор Шейман сегодня во время республиканской акции "Наши дети" посетил Руденскую вспомогательную школу-интернат, передает корреспондент БЕЛТА.

Управление делами Президента два года назад взяло шефство над школой-интернатом. "За это время многое получилось сделать, но самое главное - детишки почувствовали наши тепло и заботу. Мы организовали для них экскурсию в резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще. Пожалуй, две трети детей уже побывали за границей на отдыхе - в Италии, Франции, Бельгии, посетили Санкт-Петербург и Москву. Помогали мы и в благоустройстве школы-интерната", - рассказал Виктор Шейман.

В качестве подарка он предложил детям в 2019 году посетить Березинский биосферный заповедник - познакомиться с местной фауной и флорой, покататься на лошадях (что вызвало особый восторг у детей). "А кроме Березинского биосферного заповедника предлагаю вам в следующем году съездить на замечательное озеро Нарочь. Там вас встретят и угостят настоящей рыбацкой ухой", - пригласил Виктор Шейман.

Учреждение буквально стало вторым домом почти для 120 ребят от 7 до 18 лет (большинство - ученики 6-9 классов). Из них почти половина имеют инвалидность. "Чувствуя заботу взрослых, им легче адаптироваться. Многие из них сироты, а есть дети, родители которых живы, но за все эти годы ни разу не приехали навестить своих сыновей и дочерей. Школа-интернат стала их домом, в который, даже став взрослыми, возвращаются с добрыми чувствами", - добавил Виктор Шейман.

Он подчеркнул, что важны не только условия, в которых растут, воспитываются и обучаются ребята, но и их дальнейшая востребованность в обществе. "Это самое главное. По ряду причин таким детям порой сложно поступить в высшие учебные заведения. Однако они могут и получают рабочие профессии в специализированных учреждениях. Здорово и то, что они себя проявляют потом на производстве, в коллективах, добросовестно работают, принося пользу стране", - сказал почетный гость.

Отметил он и достижения отдельных ребят школы-интерната в спорте и творчестве: Катю Демидович, которая многого добилась в декоративно-прикладном искусстве и плавании, спортсмена Диму Шаврука, на которого могут равняться многие мальчишки. "В этом году команда школы-интерната стала чемпионом на соревнованиях по мини-футболу в Санкт-Петербурге. В течение 2018 года, участвуя в различных соревнованиях, вы завоевали 41 золотую медаль", - перечислил Управляющий делами Президента.

На время праздника шефы учреждения, представители Минского облисполкома и Пуховичского райисполкома вместе с учащимися попали на необычное волшебное представление новогоднего цирка. Командовали парадом клоуны Бим и Бом: вовлекая в игры и шоу-номера, превращали детей в артистов цирка, гимнастов. Конечно, было место песням, танцам, хороводам вокруг елки, зажечь которую помогли самый главный Дед Мороз столицы со своей внучкой Снегурочкой. Добрый волшебник, кстати, тоже в цирковой магии оказался подкован: порадовал зрителей необычными фокусами с водой и удивил экстрасенсорными способностями.

Но особенно ждали дети момента обмена подарками, ведь шефы каждый раз радуют своих подопечных не только сладостями. В прошлом году, например, подарили всем детям часы. А в этот раз под каждого мальчика и девочку подобрали пару кроссовок "Марко". Ребята в долгу не остались - преподнесли гостям памятные сувениры, сделанные своими руками.

ГУО "Руденская вспомогательная школа-интернат" работает с 1964 года. В 2012 году она стала областным ресурсным центром специального образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. Главная цель, которую преследует коллектив, - социальная адаптация и интеграция учащихся в общество, подготовка к трудовой и профессиональной деятельности, семейной жизни.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
Теги: знакомства
 
 
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27 декабря, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Управляющий делами Президента Виктор Шейман сегодня во время республиканской акции "Наши дети" посетил Руденскую...
 
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