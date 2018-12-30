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Гулянья в новогоднюю ночь в Минске развернутся на 25 площадках

31.12.2018 10:16 — Новости регионов | БелТА  
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Гулянья в новогоднюю ночь в Минске развернутся на 25 площадках
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые гулянья в новогоднюю ночь в Минске пройдут на 25 открытых площадках, интересные программы с участием белорусских исполнителей и творческих коллективов для минчан и гостей столицы подготовили все районы. Об этом БЕЛТА сообщили в Мингорисполкоме.

Главными местами празднования станут территория у Дворца спорта и Октябрьская площадь. На последней, к слову, впервые в этом году пройдет праздничный новогодний концерт. Площадки несколько отличаются по тематике мероприятий. Если на Октябрьской площади выступят звезды белорусской эстрады (Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, группы "Без билета", J:МОРС и др.), то у Дворца спорта состоится молодежная вечеринка "Новогодняя жара", где примут участие самые известные белорусские диджеи и танцевальные коллективы.

Еще одно новшество - рождественский городок у городской ратуши. На территории Верхнего города до 5 января будет работать "Вялiкi гасцiны двор". Организаторами ярмарки выступили Мингорисполком и одна из частных компаний. Здесь будут выставлены необычно украшенные павильоны, где каждый сможет приобрести сувениры, попробовать выпечку и согревающие зимние напитки.

Также организаторы подготовили для минчан два музыкальных проекта. С 24 декабря по 5 января на площади Свободы в 17.30 и 20.30 показывают новогодний спектакль "Дядюшка Бом и волшебные часы", на Октябрьской площади - в 19.30 и 21.30 мюзикл "Новогодняя планета чудес". Вход бесплатный.

Ярмарки у Дворца спорта и на Октябрьской площади будут работать по 15 января.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые гулянья в новогоднюю ночь в Минске пройдут на 25 открытых площадках, интересные программы с участием белорусских...
 
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