ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске сотрудники ГАИ спасли раненого лебедя

01.01.2019 13:30 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Минске сотрудники ГАИ спасли раненого лебедя
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ спасли раненого лебедя-шипуна, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Утром первого января сотрудники ГАИ Центрального района на проезжей части просп. Машерова - ул. Даумана увидели раненого лебедя-шипуна. Очевидец сообщил, что птица задела трамвайную контактную сеть и упала на дорогу. Милиционеры передали птицу представителям фауны города.

Кроме того, в управлении напомнили, что Госавтоинспекция во время праздников работает в усиленном режиме. Водителям рекомендуют быть предельно собранными на дорогах, выбирать безопасную скорость и дистанцию, использовать ремни безопасности, не забывать про зимнюю резину.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ спасли раненого лебедя-шипуна, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Утром первого января сотрудники...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: Минчане встретили Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика