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Движение транспорта меняется в Минске в связи с реконструкцией путепроводов на МКАД

04.01.2019 15:50 — | БелТА  
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Движение транспорта меняется в Минске в связи с реконструкцией путепроводов на МКАД
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схема движения общественного транспорта изменится в Минске с 8 января в связи с реконструкцией путепроводов на МКАД, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

В частности, закрывается движение транспорта под путепроводом МКАД с ул. Курчатова на ул. Н.Орды в обоих направлениях. Автобусы маршрута №47С со стороны ул. Казинца в направлении филиала БГУ будут ходить по МКАД до транспортной развязки с просп. Дзержинского с разворотом на ней, затем по МКАД и направо по ул. Курчатова, в обратном направлении без изменений.

Движение автобусов маршрута №96 организуется в направлении филиала БГУ без изменений, от филиала БГУ - прямо по ул. Жуковского, Кирюникова через аг. Щомыслица, автодорогу Минск-Брест, просп. Дзержинского, ул. Есенина; автобусов маршрута №28 в направлении ДС "Серова" от просп. Любимова - по просп. Дзержинского, МКАД, ул. Казинца и далее по маршруту, в обратном направлении без изменений.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схема движения общественного транспорта изменится в Минске с 8 января в связи с реконструкцией путепроводов на МКАД, сообщили БЕЛТА на...
 
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