На Коробчицком «Олимпе» в большие выходные можно будет покататься на лыжах и сноубордах

Вслед за ненастоящей зимой и дождливой непогодой вновь пришли холода и для парка активного отдыха «Коробчицкий Олимп» они по традиции стали главной хорошей новостью. К концу недели за свое снежное дело здесь вновь принялись снежные пушки, и уже в эту субботу откроется учебная трасса.







Прокатиться на лыжах и сноубордах в предстоящие выходные можно будет с 11.00 до 23.00.



– Продолжаем работать над оснеженем тюбингового склона. Вероятнее всего он откроется в воскресенье. Кроме того не исключаем возможности, что в большие выходные примет отдыхающих и еще один склон для лыжников – любительский, – добавилдиректор центрального спортивного комплекса «Неман» Виктор Шумель.



Стоимость входного билета для лыжников и сноубордистов в выходной день – 14 рублей. В такую же сумму обойдется и трехчасовой прокат необходимого снаряжения. Если провести на склоне планируете около двух часов или не больше часа – прокат будет стоить 12 и 10 рублей соответственно. А без привязки ко времени на целый день взять снаряжение можно за 24 рубля.









В парке активного отдыха также пояснили, что если семья из трех человек приехала покатать ребенка, например, на лыжах вовсе не означает, что входной билет должен приобретать каждый. Без снаряжения вход бесплатный. Кроме того, детям до 12 лет и взрослым старше 60 предоставляется скидка 50 % на все услуги.





