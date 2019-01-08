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Названы самые популярные детские имена у минчан

09.01.2019 13:04 — Новости регионов | БелТА  
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Названы самые популярные детские имена у минчан
Фото из архива

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане в 2018 году чаще всего называли мальчиков Артемами, Михаилами, Максимами, Иванами, Романами, Александрами, Даниилами, девочек - Софиями, Мариями, Полинами, Евами, Аннами, Дарьями, Ксениями, Алисами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделах ЗАГС столицы.

Например, в Ленинском районе самыми популярными именами стали Артем, Михаил, Максим, Иван, Роман, София, Мария, Полина, Ева, Анна. В Октябрьском районе в топ-5 женских имен вошли Анна, Ксения, Дарья, София, Алиса, мужских - Александр, Михаил, Артем, Даниил, Максим. В Московском районе в пятерке лидеров среди мужских имен Александр, Михаил, Артем, Иван, Роман, среди женских - София, Мария, Анна, Полина и Ева.

В Партизанском районе на первой позиции по популярности София и Артем, на второй - Анна и Александр. Третье место в списке среди имен для девочек разделили Алиса, Дарья и Елизавета. Мальчиков родители называли Иванами, Михаилами, Матвеями, Егорами, Никитами, Романами, Тимофеями. Во Фрунзенском районе рейтинг женских имен возглавили София, Алиса, Анна, Мария, Дарья, мужских - Артем, Михаил, Иван, Александр, Максим.

Встречаются также редкие и нетипичные имена, например, Есфирь, Славяна, Ясмина, Яромир, Одилия, Нонна, Забава, Лилит, Марфа, Пелагея, Паулина, Алессия, Каталея, Ясна, Стефан-Савва, Марс-Савелий, Макарий, Гедымин и др.

Средний возраст отцов составил примерно 31 год, матерей - 29 лет. В отделах ЗАГС традиционно регистрируется больше мальчиков, чем девочек.

В 2017 году самыми популярными именами для мальчиков в Минске были Михаил, Артем, Максим, Иван, Даниил, для девочек - София, Анна, Мария, Ксения, Алиса.

Кодексом Беларуси о браке и семье установлено, что собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане в 2018 году чаще всего называли мальчиков Артемами, Михаилами, Максимами, Иванами, Романами, Александрами, Даниилами, девочек -...
 
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