Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 15-17 января

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкий выбор рабочих мест в различных сферах предложат наниматели Минска на мини-ярмарках вакансий с 15 по 17 января, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 15 января в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр. Любимова, 14). Со своими вакансиями посетителей ярмарки ознакомят представители ООО "КитКлининг", Строительно-монтажного поезда №738 ОАО "Трест Белтрансстрой".

Затем 16 января соискателей рабочих мест приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). В мероприятии примут участие представители ЖЭУ №2 Советского района Минска, столичной средней школы №64 и ООО "КитКлининг".

Завершит неделю трудоустройства мини-ярмарка 17 января в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Представители РУП "БЕЛЭЗ", ОАО "ПОСТТОРГ", ООО "КитКлининг" ознакомят всех заинтересованных со своими предложениями.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-