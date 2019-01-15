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Схему движения в районе закрытых путепроводов на МКАД могут пересмотреть
16.01.2019 11:06 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует автолюбителям избегать движения по МКАД в часы пик в связи с реконструкцией путепроводов на 3-м и 25-м км, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов, передает корреспондент БЕЛТА.
В районе ремонтируемых мостовых сооружений организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции для оперативного реагирования на дорожную обстановку. "На МКАД отмечаются значительные задержки движения транспорта, фиксируем 3-5 дорожно-транспортных происшествий в день. Они незначительные, пострадавших в авариях нет, но каждая из них еще больше ухудшает ситуацию", - отметил Андрей Зырянов.
Заторовые ситуации также наблюдаются и в других районах города - по Партизанскому проспекту, ул. Казинца, Кижеватова. В феврале после оценки транспортных потоков в схему движения могут внести изменения.
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует автолюбителям избегать движения по МКАД в часы пик в связи с реконструкцией путепроводов на 3-м и 25-м км, сообщил...
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