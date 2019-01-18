РЕПОРТАЖ: История спасательной службы Беларуси на 100-метровом бетонном полотне

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Сказать, что отмечают, можно лишь с долей условности - некоторые из них на боевом дежурстве, каждую минуту готовы выехать по сигналу "Тревога". Чаще всего представителей этой благородной профессии мы видим в форме, в деле, в чрезвычайной ситуации. Чем живут спасатели-пожарные в свободное от службы время, узнавала корреспондент БЕЛТА.

В Гомеле есть своего рода портал времени, в котором за несколько шагов можно пройти и узнать историю создания спасательной службы Беларуси. Находится он на территории областного управления МЧС. Бетонное полотно длиной 108 метров с легкой идеи спасателей превратилось в рукотворное произведение, отражающее становление ведомства. Идея его создания принадлежит начальнику Гомельского областного управления МЧС Сергею Дичковскому.

У исторического полотна нас встречает его автор-исполнитель Юрий Лупиненко - старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №2 Гомельского городского подразделения МЧС. Он помог продумать детали и реализовать идею. Изучение истории ведомства, в котором Юрий служит с начала 1990-х, стало для него не просто увлечением или хобби. Спасатель уверен, что каждый человек должен знать элементарные вещи, касающиеся его работы как части жизни.

Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси, утвержденное 19 января 1999 года, - один из фундаментальных блоков полотна. Вскоре эта дата в знак признания заслуг нового министерства указом Президента была объявлена Днем спасателя.

После эмблемы ведомства изображены все областные подразделения с узнаваемыми местами - визитной карточкой каждого региона: могилевский "Звездочет", кристальный многогранник столичной библиотеки, здание облдрамтеатра в Гродно и другие.

Далее по курсу - основные вехи развития пожарной службы в области. 1896 год - создано Гомельское добровольное спасательное общество, первая в регионе организация по эффективной борьбе с пожарами. По старинным фото Юрий Лупиненко воспроизвел первое пожарное депо, располагавшееся на современной площади Восстания в Гомеле. Оно было кирпичное, с каланчой. Сегодня его нет на карте города - разрушено в военное время.

"1918 год - создание советской пожарной охраны на базе добровольного общества, даже люди остались те же. Интересная дата - 1943 год. 26 ноября Гомель первым был освобожден от немецко-фашистской оккупации. И мало кто знает, что сюда переехало правительство БССР. Движение по восстановлению всех структур - промышленности, силовых ведомств и других - начиналось здесь, в Гомеле. Фактически полгода здесь была столица БССР. Восстанавливалась пожарная служба, формировался кадровый аппарат. Естественно, позже все перебазировалось в Минск", - рассказывает старший пожарный. Революционная веха связана также с годом военизации пожарной охраны. 1979 год стал прорывным и по строительству, и по оснащению частей.

Проводя экскурс во времени, Юрий Лупиненко несколько слов обронил и о себе. В Чернигове окончил учебное учреждение по специальности художник-оформитель, работал по профессии на радиозаводе в Гомеле. Признается, что в допринтерную эпоху нарисовал и оформил не один десяток стендов. Пригодился этот навык и на службе в армии. Попав в МЧС, понял, что на своем месте.

Многие сюжеты на стометровом полотне из жизни. Вот спасатели выносят на руках из охваченного огнем дома ребенка, бережно завернутого в одеяло. На следующем блоке инспектор изучает чертежи и беседует по теме безопасности с инженером одного из предприятий, диспетчер принимает вызов. А вот бойцы спасательного отряда осаждают облако аммиака из разгерметизированной цистерны, альпинисты другого отряда эвакуируют человека, травмированного в чрезвычайной ситуации в высотке. Отражены и другие направления деятельности, включая авиаотряд, водолазные подразделения, подготовку спасателей в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Отражая ежедневную работу спасателей-пожарных, на боевом автомобиле Юрий Лупиненко указал №2. А на вопрос коллег, почему именно эта цифра, шутя, но с долей правды, просил считать личным автографом - много лет служит в ПАСЧ №2.

Большое значение художник придавал деталям. К примеру, нашивка с буквой В на рукаве бойца на водовозке на бочковом ходе означает его статус водоснабжателя. С исторической точностью воссоздана и старинная пожарная каска начала прошлого столетия. В учебниках такого не написано. А рисовал, что называется, с оригинала. В несколько кликов нашел выставленный на аукцион лот. Фотографии экспоната позволили с точностью прорисовать каску спасателей тех времен.

Бетонный холст поддавался нелегко. Наброски делались буквально на словах, однако на их воплощение понадобилось два месяца. Приходилось работать с 8.00 до 17.00 в солнцепек и зной. Задача поставлена - выполнял. Чтобы укрыться от солнца, надевал специальную широкополую шляпу, за что коллеги в шутку называли пасечником.

Кисти Юрия принадлежит историческое полотно на территории родной части, а также роспись двух тематических комнат в травматологическом и лор-отделениях Гомельской областной клинической больницы, которую недавно открыли после реконструкции. В этом случае, признается мастер, с идеей было проще - изобразил сюжеты известного детского мультфильма по безопасности "Волшебная книга".

О службе Юрий Лупиненко говорит, что все проходит в штатном режиме. За годы работы были разные ситуации. Рассказывать о них с героическим подтекстом не привык - это его работа, которую старается выполнять со всей ответственностью. "Всегда это командная работа. Зачастую приходится спасать людей от самих себя, их невнимательности и неосторожности", - отмечает спасатель.

Ни одна служба не обходится без надежного тыла. Одно из подразделений, обеспечивающих порядок документооборота в областном управлении, - группа делопроизводства, архивной и справочной работы. Более 20 лет здесь работает ведущий референт Елена Мельникова. Она пришла в управление совсем девчонкой сразу после окончания училища. Технический помощник руководителя сразу зарекомендовала себя с лучшей стороны. Освоила и печатную машинку, которая тогда была в ее распоряжении, а со временем принимала и осваивала программное обеспечение первых компьютеров, прибывших на службу.

Ежедневно работая с потоками документов, Елена Мельникова знает все тонкости и нюансы своего дела. А три года назад увлеклась изготовлением кукол ручной работы. О ее хобби написали на страницах журнала "Служба спасения 101".

Все началось с желания сделать дочери на день рождения оригинальный подарок. Возникла идея создать куклу Тильду. Не смутило Елену, что раньше ничего подобного она не пробовала. Желание удивить родного человека и сделать приятное победило. Первая же кукла, изготовленная строго по инструкции, получилась. Сюрприз удался, а новое увлечение все больше захватывало.

Сегодня коллекция кукол Елены насчитывает более 40. Правда, экспонаты живут по разным адресам. "После Нового года практически ничего не осталось. Раздарила", - улыбается автор эксклюзивных работ. Причем ни одна из кукол не дублирует друг друга. Созданные одной мастерицей, они всегда разные: волосы, наряды, цвет и форма глаз.

В какой-то момент Елена решила добавить в свои произведения ручной работы больше функционала. Захотелось, чтобы была не просто красивая вещь в интерьере, но и нужная. Так, теперь в семьях друзей сон малышей оберегают Тильды-сплюшки, в которых хранятся детские пижамы, а на кухне помогают "Гуси-пакетницы".

К слову, творческая в семье Елены не только она. Дочь Кристина Каёшкина работает инспектором группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского городского подразделения МЧС. Совсем недавно она победила в республиканском конкурсе профессионального мастерства "Лучший пропагандист МЧС". Больше всего в своей работе ей важен интерес в глазах людей, которым рассказывают о безопасности. В этом видит смысл профессии. Ведь правильная и понятная профилактика ежедневно помогает предупреждать пожары и спасать жизни.

Есть среди гомельских спасателей и те, кто поднимает флаг страны, восходя на спортивный пьедестал соревнований различного уровня. Пожарный спасатель Павел Мельников полтора года служит в пожарной аварийно-спасательной части №10 Гомельского районного подразделения МЧС, но уже успел освоиться и в профессиональном плане. В команде полное взаимопонимание и уважение, общение на равных - не сказываются звания и возраст. При необходимости поддержат и подскажут по службе и по дружбе. Как сейчас помнит один из первых выездов: ночью в пригороде горел частный дом. Зарево было такое, что за полтора километра было все освещено.

С 14 лет Павел занимается в центре смешанных единоборств "Легион". До этого увлекался боксом. На различного уровня состязаниях принял более 200 боев, говорит, любительских. Его дипломы, кубки и медали исчисляются многими десятками, коллекция наград ежегодно пополняется.

Неоднократно выступал на соревнованиях в составе сборной МЧС. Продолжает пополнять и личный зачет. В 2017 году стал обладателем серебра на ковре чемпионата Европы по смешанным единоборствам, а вот свой выигрыш в профессиональном бою в России направил на благое дело. Вместе с руководителем клуба и ребятами связались с Домом малютки и узнали, что необходимо для детей. Закупив все, что нужно, отправились в гости. О поступке парня не знали даже коллеги.

На вопрос по поводу риска для жизни и реакции на сигнал "Тревога", отвечает не задумываясь: "Дал присягу, значит готов к риску".

О каждом из работников Гомельского областного управления МЧС можно делать отдельный репортаж, ведь в министерстве служат только лучшие - одним словом, спасатели.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

БЕЛТА.-0-