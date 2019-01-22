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Оптимальное решение стараемся найти для каждого - председатель районной комиссии по занятости

23.01.2019 21:53 — | БелТА  
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности для трудоустройства или решения непростой жизненной ситуации есть в большинстве случаев, задача территориальных комиссий - помочь гражданину их найти. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Смолевичского района Марина Клюева.

"Вопросы, с которыми к нам обращаются граждане, самые разные: от получения разъяснений по вопросам практической реализации декрета и отнесения себя либо членов своей семьи к той или иной категории занятых до содействия в трудоустройстве, направления на обучение и переобучение, получения консультации по организации собственного дела, в том числе путем самозанятости. Например, по вопросам трудоустройства в комиссию обратились около 350 человек, и уже трудоустроены 79 человек. С остальными ведется работа", - рассказала Марина Клюева.

На сегодняшний день в районе имеется более 4 тыс. вакансий, при этом зарегистрированных безработных - 27 человек. "Случается, что обратившиеся в комиссию за содействием в трудоустройстве высказывают откровенно завышенные требования к месту работы и уровню заработной платы, которые не соотносятся ни с квалификацией, ни с послужным списком человека. Мы стараемся объяснить, на какие должности может претендовать гражданин, а также по возможности предложить варианты, проинструктировать в организации самозанятости, - отметила Марина Клюева. - Вообще смолевичане - очень трудолюбивые и отзывчивые люди, которые знают цену труду и позитивно относятся к помощи, которую предлагает им государство. В нашем районе достаточно свободных рабочих мест, а значит, много возможностей для самореализации. Мы призваны помочь гражданам определиться с выбором".

Случаи, когда в комиссию приходят люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, тоже нередки. Таким гражданам, как правило, нужна комплексная правовая помощь и практическое содействие в решении непростых жизненных проблем. "Учитывая, что в комиссии работают специалисты из различных районных служб и организаций, мы сразу же в ходе заседания консультируем, определяем наши дальнейшие совместные с заявителем действия, при необходимости даем поручения соответствующим службам, делаем запросы. И держим ситуацию на контроле до разрешения", - добавила председатель комиссии.

В качестве примера она привела ситуацию женщины, которая была вынуждена переехать в Смолевичи вместе с сыном-выпускником одного их столичных колледжей, чтобы ухаживать за престарелой матерью. Но вскоре она сама серьезно заболела, много времени провела в больницах, а ее сын был направлен работать на минское предприятие с невысокой заработной платой, которая не позволяла снимать жилье в столице и не соотносилась со стоимостью проезда к месту работы и обратно. Кроме того, из-за занятости он не мог ухаживать за бабушкой во время госпитализации матери. Комиссия изучила все обстоятельства и обратилась в учебное заведение, выпускником которого являлся парень, с просьбой перераспределить его на одно из предприятий Смолевичского района по полученной специальности. Когда из колледжа пришел положительный ответ, молодому человеку помогли трудоустроиться по месту жительства.

С 1 декабря прошлого года комиссия работает с гражданами на основе базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. "В ней содержатся сведения примерно о 2 тыс. человек. Но далеко не все из них будут являться плательщиками жилищно-коммунальных услуг с полным возмещением затрат. Многие на основании представленных документов и в соответствии с законодательством признаны занятыми. Еще 18 человек - находящимися в трудной жизненной ситуации", - уточнила Марина Клюева.

Всего в результате проведенной комиссией работы около 50 человек определены потенциальными плательщиками ЖКУ за горячее водоснабжение. Но и они еще могут обратиться в комиссию с документами, подтверждающими их занятость или нахождение в трудной жизненной ситуации. Для этого можно лично прийти на заседание комиссии или направить свои документы по почте, в том числе электронной. "Никаких проблем с тем, чтобы попасть на прием в комиссию либо к ее председателю, не имеется. Мы готовы выслушать, уделить внимание и оказать необходимые помощь и содействие каждому, кто в них нуждается", - заверила собеседница.

Графики работы комиссии на каждый месяц размещаются в районной газете, на сайте райисполкома, в сельских исполнительных комитетах, отделе занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, в службах, представители которых являются членами комиссии. Там же имеется информация о контактных телефонах председателя и секретаря комиссии, поэтому граждане могут решить ряд вопросов в телефонном режиме. Кроме того, на сайте райисполкома можно найти полезные материалы правового характера, сведения о районной комиссии, электронные памятки по вопросам организации самозанятости и предпринимательской деятельности. Там же расположена вкладка "Поиск вакансий". Так что многие ответы на возникающие вопросы граждане могут получить самостоятельно.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности для трудоустройства или решения непростой жизненной ситуации есть в большинстве случаев, задача территориальных...
 
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