В Столбцах введен карантин из-за бешеного волка

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах и деревне Слобода введен карантин из-за бешеного волка, напавшего на четверых человек 26 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила ведущий ветврач Столбцовской районной ветеринарной станции Мария Касперович.

"Проведено лабораторное исследование головного мозга волка (потому что в данном случае только головной мозг даст результат), установлено бешенство. Сегодня решением Столбцовского райисполкома на 2 месяца наложен карантин на город Столбцы и деревню Слобода, где были зафиксированы контакты с животным", - отметила Мария Касперович.

Специалисты провели 27 января подворный обход в деревне и на окраине города. Сейчас идет вакцинация домашних котов и собак с 8.00 до 20.00 - рабочий день ветстанции увеличили на три часа, чтобы люди могли в вечернее время доставить своих животных.

Как сообщалось, поздно вечером 26 января в милицию поступило сразу несколько сообщений о появившемся в Столбцах агрессивном волке. В районную больницу обратились четверо пострадавших: неподалеку от железнодорожной станции сначала волк напал на мужчину и женщину, затем в этом же районе - еще на одну пару прохожих. У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны. Следующее сообщение о волке поступило в милицию с ул. 17-го Сентября: местный житель сообщил, что волк стал бросаться на его автомобиль. На указанное место выбыли наряд департамента охраны и экипаж ГАИ. Животное застрелили.-0-