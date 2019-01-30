Фото из архива

В первые февральские выходные "Афиша" предлагает минчанам и гостям столицы увидеть юбилейную программу Белгосцирка "Чудесный дом", отправиться всей семьей на выставку-шоу "Зимние следочки", побывать на театральной премьере "Звездный час" и посмотреть фильмы - номинанты на "Оскар", посетить сразу несколько интересных выставок и поболеть за белорусских граций на VIII Международном турнире по эстетической групповой гимнастике.

Застоличная афиша приглашает принять участие в областном зимнем спортивном празднике "Белорусская лыжня - 2019" и познакомиться с еврейской историей в кукольных сюжетах на выставке "Уходящая натура" в Могилеве, полюбоваться пейзажами Полесья на фотовыставке Владимира Воробья в Гомеле и увидеть уменьшенные копии архитектурных памятников в Сопоцкине.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Утро на выставках

Первая в Беларуси персональная выставка картин известного музыканта, бессменного лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова под названием "Тотемы Зимогоров" открылась в Национальном художественном музее.

С конца 1980-х выставки Бориса Гребенщикова проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне, Нью-Йорке. В основу дебютной минской экспозиции вошли более 30 живописных работ последних лет, некоторые из них выставляются впервые.

Картинам Гребенщикова, как и его песням, свойственна усложненность образной системы, постмодернистская игра с образами. Особое предпочтение он отдает жанру пейзажа, в котором удивительным образом соединяет изобразительную и музыкальную ткань.

Выставка будет работать до 10 марта. Ее экспозиционный ряд будет поддержан инструментальной музыкой автора, созданной специально для музейного проекта. К слову, известно, что некоторые песни Борис Гребенщиков записывает на средства, вырученные от продаж своих картин. Поэтому особые ценители его творчества по завершении выставки смогут приобрести у автора понравившуюся работу в свое частное собрание.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 11.00 до 19.00.

Выставка "Графика Германа Штрука" в Национальном художественном музее Беларуси представит 50 графических работ известного немецкого художника из частной коллекции минчанина Владимира Богданова. Эти картины созданы во время Первой мировой войны, когда Герман Штрук служил в армии на Восточном фронте. Основу выставки составят гравюры-пейзажи городов Беларуси, Литвы и Латвии, портреты местных жителей различных профессий и национальностей, а также бытовые зарисовки.

Выдающийся мастер немецкой гравюры Герман Штрук вошел в берлинскую художественную элиту, участвовал в творческом объединении "Берлинский Сецессион". Много путешествовал, побывал в Дании, Палестине, Швейцарии, Швеции, Великобритании, США. Во время каждого путешествия делал много зарисовок.

В 1908 году Герман Штрук выпустил книгу "Искусство офорта", которая выдержала несколько изданий и стала руководством для многих поколений художников. Герман Штрук внес немало нового в искусство графики, выработал собственную технику, умел гравировать с натуры прямо на доску, не делая набросков и комбинируя разные приемы.

В годы Первой мировой войны Герман Штрук, будучи офицером и членом Еврейского комитета помощи Польше и Литве, объездил занятые немецкими войсками территории Польши, Литвы, Латвии и Беларуси. При этом он делал зарисовки всех тех мест, что встречались на его пути. Результатом этой работы стали графические альбомы "Зарисовки Литвы, Беларуси и Курляндии" в 1916 году и "Облик восточного еврейства" в 1920-м, изданные в Берлине.

Вход платный.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: с 11.00 до 19.00.

В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа проходит выставка мастера-резчика Александра Свирида "Древо жизни моей…". Этот вид декоративно-прикладного искусства сочетает в себе изящество форм и уникальность материала.

Резьба по дереву - давнее увлечение Александра Владимировича Свирида. Еще в школьные годы он пробовал себя в технике декоративной обработки дерева. Посвятить себя полностью любимому делу не позволяла учеба, а потом и работа. Но при строительстве своего собственного дома Александр Владимирович решил сделать что-то оригинальное, тогда он возобновил свои занятия резьбой. Сначала изготавливал небольшие вещи, а затем стал делать и мебель.

На временной экспозиции представлены около 30 творческих работ, среди них изделия декоративно-прикладного искусства и предметы интерьера: вазы, подсвечники, журнальные столики, часы в различном обрамлении, настольная лампа и др.

Вход платный.

Место: ул. Академическая, 5.

Время: с 10.00 до 17.00.

В Белгосцирке в феврале стартует юбилейное представление, посвященное 60-летию столичного цирка. Программа "Чудесный дом" - яркое и захватывающее шоу с разнообразием жанров и множеством дрессированных животных. Это настоящий цирковой праздник, который сможет удивить и взрослых, и маленьких зрителей.

В программе: дрессированные медведи на скейтбордах и автомобилях, морские животные и носухи, воздушный полет, акробаты на батуте, любимцы публики - клоуны и еще много интересного.

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 32.

Время: начало в 15.00.

Премьера комедии "Звездный час" по пьесе Кена Людвига состоится в Драматическом театре белорусской армии.

Пьесу "Одолжите тенора" ("Звездный час") написал американский комедиограф и режиссер Кен Людвиг в 1989 году. О высоком уровне драматургического материала пьесы говорят многочисленные награды, титулы и призы, полученные разными театрами мира за эту постановку.

По сюжету действие классической комедии дель арте происходит в 1934 году в штате Огайо, США. Генеральный менеджер Кливлендской оперной компании Сондерс, его дочь Мегги, председатель Оперной гильдии Джулия и все, кто купил билеты на "Отелло", с нетерпением ждут знаменитого певца Тито Мерелли по прозвищу Il Stupendo (Неподражаемый). Однако ему придется найти замену, поскольку звезда не может выступать. Шекспировского мавра будет играть местный тенор Макс, помощник Сондерса. Но это лишь часть коллизии.

Тот, кто знаком с пьесой американского комедиографа или видел ее в постановке других театров, знает, что в спектакле звучит не просто музыка, а оперные партии, причем в исполнении знаменитого тенора.

Вход платный.

Место: ул. Красноармейская, 3.

Время: начало в 19.00.

Утро проведем на празднике гимнастики, грации и красоты

VIII Международный турнир по эстетической групповой гимнастике "Сильфида-2019", в котором примут участие команды из Беларуси, России и Украины, пройдет 2-3 февраля в спортивном комплексе "Чижовка-Арена".

В течение двух дней среди команд, возраст участниц которых от 6 до 15 лет, будет разыграно 11 комплектов наград в Высшей и Премьер-лигах. Строгое жюри оценит мастерство гимнасток по трем аспектам (техническая и артистическая ценность упражнения, его исполнение) и выберет лучшие команды в своей возрастной категории.

Для самых юных граций, возраст которых от 3 до 5 лет, турнир станет первым серьезным стартом в их жизни. Маленькие гимнастки выступят с показательными упражнениями.

В рамках турнира "Сильфида-2019" также пройдет фестиваль по эстетической групповой гимнастике. Единственная в Беларуси взрослая команда по эстетической групповой гимнастике, которая в декабре прошлого года стала бронзовым призером чемпионата мира по современному танцу, порадует зрителей своими новыми выступлениями.

Вход свободный.

Место: ул. Ташкентская, 19.

Время: начало в 10.30.

Долгожданная Международная выставка-шоу грызунов, хорьков и кроликов "Зимние следочки" распахнет двери для всех желающих 2 и 3 февраля. В выставке примут участие шиншиллы, сирийские и джунгарские хомячки, крысы, декоративные мыши, морские свинки, дегу, монгольские и африканские песчанки. Также будут представлены редкие породы декоративных кроликов, такие как гермелин, цветной карлик, карликовый львиноголовый, нидерландский карликовый кролик и другие.

В программе - конкурсы на самые длинные ушки и хвостик, соревнования по прыжкам среди кроликов, а также парад костюмов, где посетители увидят животных в самых оригинальных и необычных нарядах.

Для самых маленьких посетителей будет работать аниматор, который подготовит интерактивные квесты, конкурсы и игры. Всех ждет увлекательная шоу-программа, которая никого не оставит равнодушным.

Вход платный.

Место: пр. Победителей, 4.

Время: с 10.00 до 19.00.

Вручение премий "Оскар" состоится только 24 февраля, но уже сейчас в минских кинотеатрах можно увидеть картины, претендующие на заветную золотую статуэтку.

Минские кинотеатры приглашают посмотреть исторический фильм "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса по сценарию Деборы Дэвис и Тони Макнамары. В главных ролях: Оливия Колман, Рэйчел Вайс, Эмма Стоун.

Начало 18 века, война Англии с Францией. Британский трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга леди Сара. Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл, Сара попадает под ее очарование и берет девушку под свое крыло. Для Эбигейл это шанс вернуться к своим аристократическим корням. Как только Сара устает решать вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшим помощником королевы в этих делах. Крепнущая дружба с Анной дает новой фаворитке возможность реализовать свои амбиции. И лучше не вставать у нее на пути.

Также в эти выходные в кинотеатрах продолжится показ фильма "Зеленая книга", который стал одним из рекордсменов по количеству номинаций на "Оскар".

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони "Болтун" - вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

"Белорусская лыжня - 2019" в Могилеве

Областной зимний спортивный праздник "Белорусская лыжня - 2019" пройдет в Печерском лесопарке Могилева 2 февраля. Традиционное состязание соберет участников со всех районов области, Могилева и Бобруйска.

Торжественное открытие спортивного праздника состоится в 10.30. Начнутся состязания лыжными эстафетами среди команд районов. Запланированы и массовые забеги. Так, первыми на дистанции в 1 км стартуют женщины от 55 лет и старше. Затем аналогичное расстояние преодолеют ветераны лыжного спорта от 60 лет и старше. Женщинам 50-54, 40-49, 30-39 лет и мужчинам 50-59, 40-49, 30-39 лет, которые будут выступать поочередно, предложат пробежать 2 км. Завершится спортивный праздник соревнованиями девушек и юношей в возрасте 18-29 лет на дистанции 3 км.

Победителей и призеров определят в личном и командном зачетах. Спортсменам вручат медали, дипломы и подарки.

Организаторы праздника подготовили также культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов города. Гостей и участников мероприятия угостят солдатской кашей и горячим чаем. На площадке будут работать торговые объекты и пункты проката лыж.

Вход свободный.

В Сопоцкинском культурно-туристическом центре (Гродненская область) создана музейная комната "Нам засталася спадчына", где представлены около двух десятков уменьшенных копий архитектурных памятников региона. Выполнены они из керамики. Все работы - дело рук мастеров из агрогородка Вертелишки.

В центре экспозиции, как и на карте района, город Гродно, который представлен макетами Фарного костела, Коложской церкви XII столетия, а также известной пожарной каланчи. Уменьшенными копиями представлены и другие культовые объекты региона. Например, костел Вознесения Девы Марии из самого Сопоцкина, Троицкий костел из агрогородка Индура, деревянные храмы из деревень Привалка и Лаша, агрогородка Поречье. Воплощен в миниатюре и дворцовый комплекс Святск (он расположен неподалеку от Сопоцкина, сейчас там активно ведется реконструкция).

Экскурсия предусматривает не просто знакомство с тем или иным объектом, его историей, но и рассказ о местности, где расположен храм или дворец, других интересных местах, известных людях, связанных с этой деревней или поселком.

Вход платный. Время работы в выходные: с 12.00 до 21.00.

В музее этнографии Могилева открылась выставка "Уходящая натура" - еврейская история в кукольных сюжетах. Все персонажи авторской коллекции - евреи из прошлых времен, которых кукольный мастер помнит с детства. Бережно сохраняя еврейские традиции и дух народа, Валерия Гайшун создала колоритные образы из шерсти в технике сухого валяния. Каждая композиция продумывалась до мелочей - уникальные мини-детали порой приходилось приобретать у антикваров или изготавливать на заказ у мастеров.

Экспозиция живо представляет маленькое еврейское местечко. Среди персонажей - эмигрант Фима, учительница немецкого языка Белла Львовна, фотограф Семен, красавица Эстер Фейгел, молодожены Наум и Фира, парикмахер Изя, портной Марик. И у каждого персонажа - своя история и выразительный характер.

Рост кукол 35-40 см. Вся антуражная мебель сделана на заказ. Посуда и чайнички собирались по домам знакомых. В еврейских комнатах мало современных вещей.

Еврейские истории Валерии Гайшун путешествуют по разным городам и странам. Многие куклы автора после выставок перебираются на постоянное место жительства к своим прототипам в Израиль, Россию, Францию, США и даже на Филиппины. Куклу Фейгу-Иту Шагал, созданную по образу матери знаменитого художника, Валерия Гайшун подарила музею Марка Шагала в Витебске. Произведение было признано арт-объектом 2013 года.

В 2015 году вышла книга "Кухня еврейского местечка, которого больше нет", иллюстрированная сюжетами с куклами Валерии Гайшун. Издание успешно продается в Москве в Еврейском музее, в галереях Минска, а также будет представлено на авторской выставке в Могилеве.

Вход платный. Время работы с 9.30 до 17.30.

В центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей открылась фотовыставка Владимира Воробья "Край палешукоў". В работах автора - пейзажи Полесья в разное время года. Зимние мотивы, весенние краски, летний полдень, тихое дыхание осени - фотохудожник предлагает вглядеться в удивительные живописные места его малой родины, которые он считает чудом, подаренным природой.

Владимир Воробей начал заниматься фотографией с детства. Он исходил с фотоаппаратом десятки километров при любой погоде, чтобы запечатлеть моменты жизни природы родного края и подарить их зрителям. Помимо внешней красоты, белорусские ландшафты на снимках автора обрели философское звучание.

Владимир является участником и победителем международных и национальных конкурсов, выставок фотографии. Его работы экспонировались не только в Беларуси, но и в России, Израиле и других странах.

Вход платный. Время работы с 10.00 до 18.00.-0-