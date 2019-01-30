Правительство утвердило масштабный план мероприятий для Оршанского района до 2023 года

Оршанский район. Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило комплекс мер по реализации программы развития Оршанского района до 2023 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 января №58, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В документе обозначены мероприятия по 18 направлениям: промышленность, АПК, транзит и логистика, транспорт, строительство, соцподдержка, занятость, развитие малого и среднего предпринимательства, умный город, ЖКУ, здравоохранение, образование, культура, торговля, туризм и др. Мероприятия конкретизированы по срокам выполнения, объемам и источникам финансирования с указанием заказчиков, ответственных исполнителей.

Так, в промышленности основная цель - обеспечить устойчивое развитие машиностроительных организаций и повышение их конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для этого проведут модернизацию в ОАО "Станкозавод "Красный борец", на Оршанском инструментальном заводе, Заводе приборов автоматического контроля, "Оршаагропроммаше". Модернизация также ждет ОАО "Техника связи", Оршанский авиаремонтный завод, Оршанский льнокомбинат, "Свiтанак". Льнокомбинату также поручено развивать сотрудничество с брендовыми компаниями, торговыми сетями (IKEA, Wallmart, Inditex и другими). Общее финансирование по промышленной подпрограмме, которая включает 240 индикаторов и показателей, составит Br429,5 млн.

В АПК целью будет повышение эффективности и финансовой устойчивости организаций, конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, средняя зарплата в 2023 году должна быть Br1 039. Финансирование для АПК и лесного хозяйства - Br902,6 млн.

Для развития логистической системы и транзитного потенциала предусмотрены строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша" с созданием международного торгового городка, реконструкция аэродрома Орша, модернизация железнодорожной инфраструктуры.

Что касается транспортного сектора, то планируется обновить парк подвижного состава для городских и пригородных перевозок, обеспечить доступ к Wi-Fi на автовокзале Орши и в транспорте, провести ремонт дорог и мостов.

До 2023 года включительно в Оршанском районе введут 146 тыс. кв.м жилья, в том числе 45,3 тыс. кв.м с господдержкой.

В подпрограмме "Умный город" - подключение абонентов к IMS-платформе, внедрение технологии GPON. 90% учреждений образования подключатся к проекту "Электронная школа".

Ожидаемая средняя продолжительность жизни в 2023 году - 75,2 года. Доля врачей общей практики в общем количестве участковых врачей-терапевтов в 2020 году должна составить 100%. Запланировано строительство новой поликлиники и детского сада.

Для развития туризма Оршанский район включат в турмаршруты "Белорусский венок" и "Из варяг в греки вдоль Днепра". Финансовую поддержку обещают агроэкотуризму, в регионе также хотят развивать промышленный туризм.

Удельный вес занятых в малом и среднем предпринимательстве в 2023 году составит 25% от общей численности занятых в экономике Оршанского района.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2019-2023 годах не должен превышать 0,7%.-0-