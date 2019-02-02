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Дороги, вода, детские сады - почти полсотни вопросов поступило на прямую линию Исаченко

02.02.2019 14:15 — Новости регионов | БелТА  
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Дороги, вода, детские сады - почти полсотни вопросов поступило на прямую линию Исаченко
Анатолий Исаченко. Фото из архива

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы содержания дорожного покрытия на улицах и во дворах малых городов и деревень, водо- и теплоснабжения, кредитования семей при улучшении жилищных условий - около 50 вопросов и обращений поступило во время прямой телефонной линии председателю Минского облисполкома Анатолию Исаченко от жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Звонков всегда много, просто кто-то дозванивается, кто-то нет. Возможно, сегодня удалось так выстроить работу, чтобы выслушать людей по максимуму, - прокомментировал такое количество обращений Анатолий Исаченко. - Сказать, что местные органы власти не работают, было бы неправильно. Но есть недоработки, люди их видят, поэтому звонят. И мы разбираемся. Если человек прав, конечно, мы поправляем решение местной власти, но если ответ был верный, мы и это подтверждаем".

Председатель облисполкома отметил, что стало меньше обращений по ремонту домов, подводу газа. Объяснение этого он видит в налаженной работе по информированию граждан. "Надо точно так же по садикам и школам отработать и дать информацию, что, когда и где будем строить, по больницам и поликлиникам и так далее. Депутатам доведем, пусть у себя в округах расскажут о планах, очередности работ", - сказал Анатолий Исаченко.

Жалоб на бездорожье поступило немало. Жители одного из переулков Слуцка более 20 лет вынуждены сами заниматься благоустройством: подсыпать гравий, устранять ямочность. Насчет асфальтирования никакой реакции жители от местных властей и ответственных организаций не дождались. Аналогичная ситуация в деревне Копище. В Жодино жильцы одного из многоквартирных домов с 2014 года ждут обещанную предприятием ЖКХ дорожку. В деревне Осовец Вилейского района дорога прежде была сильно разбита многотонниками, обслуживавшими карьер, но и после его закрытия асфальт продолжает "месить" сельхозтехника. Сильная ямочность в Большом Тростенце - а это почти Минск. "Мы много занимаемся такими вопросами, выделили дополнительное финансирование. Акцентируем внимание на Минском районе и по максимуму стараемся там работать с дорогами. С людьми пытаемся договариваться, чтобы делать это вместе: магистральными дорогами занимаемся сами, а ответвлениями - люди за свои деньги. Но, конечно, мы помогаем. У нас 16 тыс. км дорог, и 12 тыс. км в той или иной степени подлежат ремонту. Проблема есть. Плюс мы в прошлом году провели ревизию, часть дорог передали в систему ЖКХ, пока возможны нестыковки, но мы это сделали, чтобы улучшить качество обслуживания", - добавил глава области.

Сразу несколько жителей Колодищей озвучили проблему строительства дорог, школы и детского сада, в микрорайоне Колодищи-2 ждут, когда, наконец, будет доступна вода из скважины. Анатолий Исаченко распорядился к концу этого месяца собрать всю информацию о том, какие были даны обещания на прошлом совещании, еще во время работы предыдущего губернатора Минской области: что выполнено, что нет. И подготовить новую встречу с населением, на которой будет детально разъяснен план действий. "Я говорил, там сейчас запроектирован детский сад, надо Br3-4 млн. А всего нам надо 16 садиков, и как определить, где они нужны быстрее: в Колодищах, в Озерце или еще где-то? Мы движемся, но, может быть, не так быстро, как хотелось бы. И все же свои обещания выполним", - заверил председатель облисполкома. Он подчеркнул, что очень многое зависит от наполнения бюджета, его расходная часть максимально направлена на удовлетворение первостепенных потребностей населения.

Искали у главы региона справедливости и несколько человек, которые жаловались на действия руководителей предприятий. В одном случае директор ПМК, которая построила дом, в период действия гарантии отказался устранять откровенные недостатки. Водитель автопарка в Пуховичском районе обвинял директора предприятия в протекционизме "своих" людей. Главный инженер сельхозпредприятия в Мядельском районе считает, что его уволили за критику в адрес руководителя, который, как утверждал мужчина, злоупотребляет служебными полномочиями. Работник ОАО в Пуховичском районе поделился тем, что председатель самовольно занижает зарплаты и оскорбляет людей. "Каждый такой звонок, когда человек сообщает о несправедливом отношении, вызывает озабоченность, тревогу. Конечно, мною сразу даны поручения, чтобы где-то милиция разобралась, профсоюзы. По одному звонку трудно судить, что именно произошло. Каждый человек имеет свое видение. Специалисты выедут и разберутся. Если руководитель действительно так себя вел, по нему незамедлительно будет принято решение. Так или иначе ни один звонок не останется без внимания", - заключил Анатолий Исаченко.

Несколько звонков касались недостаточного обогрева квартир в многоквартирных домах и при этом необоснованно высоких начислений за эту услугу, а также водоснабжения, необходимости транспортного обслуживания небольших деревень, пуска автолавки в определенные дни. Звучали и просьбы о содействии в получении льготного кредита для многодетной семьи, финансовой помощи молодой семье при строительстве жилья и подобные. В Солигорском районе пенсионер попросил разобраться, почему деревенская баня работает всего 2-3 месяца в году и только одно отделение, в которое постоянно очереди. По всем фактам даны поручения, ход разбирательства будет на контроле. Жители Борисова просили заступиться за их рынок "Стадион", который чем-то не угодил городской администрации в условиях масштабного благоустройства. Глава области заверил, что будет учтено мнение большинства.

На просьбы о содействии в урегулировании гражданских споров Анатолий Исаченко также обещал разобраться, однако сразу предупреждал заявителей (как в случае с членами товарищества собственников, которые не могут найти управу на правление ТС, которое сами же и выбрали): такие дела рассматривает суд, правила едины для всех.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы содержания дорожного покрытия на улицах и во дворах малых городов и деревень, водо- и теплоснабжения, кредитования семей при...
 
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