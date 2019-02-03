Более 3 тыс. жителей Гомельской области трудоустроены благодаря комиссиям по содействию занятости

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. жителям Гомельской области оказано содействие в трудоустройстве благодаря постоянно действующим комиссиям с октября 2018 года. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Семионов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гомельской области создано и действуют 25 комиссий по координации работы по содействию занятости населения. "Их основные задачи - еще более расширить возможности для трудоустройства граждан и помочь им найти свое место на рынке труда, а также, возможно, решить какие-то другие жизненные проблемы", - уточнил Александр Семионов.

В настоящее время в комиссиях продолжается работа с трудоспособными гражданами, которые занесены в базу данных как не занятые в экономике. До конца февраля они могут документально подтвердить свою занятость.

По словам Александра Семионова, в целом ситуация на рынке труда в Гомельской области характеризуется как стабильная. Банк доступных вакансий Гомельской области насчитывает более 10 тыс. позиций, среди них как места рабочих специальностей, так и ИТР в разных отраслях деятельности.

Всего в 2018 году в органы по труду, занятости и социальной защите обратились более 36 тыс. граждан, 27,5 тыс. из которых оказано содействие в трудоустройстве. Также многим гомельчанам были оказаны другие меры содействия. В частности, выданы субсидии на организацию собственного дела, часть обратившихся направлена на переквалификацию или получение востребованных на рынке труда профессий. Некоторые жители области были заняты на так называемых общественных работах и т.д.-0-